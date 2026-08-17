Almenys un 20 % de materials reciclats

Nike ACG Pegasus Trail
Nike ACG Pegasus Trail Sabatilles de trail running - Home
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Materials reciclats
Nike ACG Pegasus Trail
Sabatilles de trail running - Home
149,99 €
Nike Dunk Low Retro
Nike Dunk Low Retro Sabatilles - Home
Materials reciclats
Nike Dunk Low Retro
Sabatilles - Home
119,99 €
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Sabatilles - Home
Supervendes
Nike V5 RNR
Sabatilles - Home
89,99 €
Nike One
Nike One Pantalons curts Dri-FIT de cintura mitjana amb eslip incorporat de 8 cm - Dona
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Materials reciclats
Nike One
Pantalons curts Dri-FIT de cintura mitjana amb eslip incorporat de 8 cm - Dona
30 % de descompte
Segona equipació Stadium de la selecció del Brasil 2026
Segona equipació Stadium de la selecció del Brasil 2026 Samarreta de futbol Nike Dri-FIT - Home
Personalitza
Supervendes
Segona equipació Stadium de la selecció del Brasil 2026
Samarreta de futbol Nike Dri-FIT - Home
109,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Pantalons curts de 13 cm (Talles grans) - Dona
Materials reciclats
Nike Pro 365
Pantalons curts de 13 cm (Talles grans) - Dona
30 % de descompte
Nike Pro
Nike Pro Pantalons curts - Nena
Supervendes
Nike Pro
Pantalons curts - Nena
27,99 €
Nike Revolution 8
Nike Revolution 8 Sabatilles de running de carretera - Home
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Materials reciclats
Nike Revolution 8
Sabatilles de running de carretera - Home
64,99 €
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Samarreta de running de màniga curta Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike Swift Breathe
Samarreta de running de màniga curta Dri-FIT - Dona
29 % de descompte
Nike Dri-FIT ADV Club
Nike Dri-FIT ADV Club Gorra sense estructura de tennis
Materials reciclats
Nike Dri-FIT ADV Club
Gorra sense estructura de tennis
32,99 €
Primera equipació Stadium FC Barcelona 2026/27
Primera equipació Stadium FC Barcelona 2026/27 Samarreta de futbol Replica Nike Dri-FIT - Home
Personalitza
Supervendes
Primera equipació Stadium FC Barcelona 2026/27
Samarreta de futbol Replica Nike Dri-FIT - Home
109,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Samarreta de tirants de running Dri-FIT - Dona
Supervendes
Nike Tempo
Samarreta de tirants de running Dri-FIT - Dona
29,99 €
Nike One
Nike One Pantalons curts Dri-FIT 2 en 1 de cintura alta de 8 cm - Dona
Supervendes
Nike One
Pantalons curts Dri-FIT 2 en 1 de cintura alta de 8 cm - Dona
44,99 €
Primera equipació Stadium de la selecció de Noruega 2026
Primera equipació Stadium de la selecció de Noruega 2026 Samarreta de futbol Nike Dri-FIT - Home
Producte esgotat
Primera equipació Stadium de la selecció de Noruega 2026
Samarreta de futbol Nike Dri-FIT - Home
109,99 €
Segona equipació Stadium FC Barcelona 2026/27
Segona equipació Stadium FC Barcelona 2026/27 Samarreta de futbol Replica Kobe Dri-FIT - Home
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Materials reciclats
Segona equipació Stadium FC Barcelona 2026/27
Samarreta de futbol Replica Kobe Dri-FIT - Home
109,99 €
Nike One
Nike One Samarreta de tirants amb sostenidors esportius de subjecció mitjana ajustables i amb coixinet - Dona
Materials reciclats
Nike One
Samarreta de tirants amb sostenidors esportius de subjecció mitjana ajustables i amb coixinet - Dona
39,99 €
Nike One Fitted
Nike One Fitted Crop top de tirants Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike One Fitted
Crop top de tirants Dri-FIT - Dona
30 % de descompte
Nike Multi
Nike Multi Pantalons curts de teixit Woven Dri-FIT - Nen
Supervendes
Nike Multi
Pantalons curts de teixit Woven Dri-FIT - Nen
22,99 €
Primera equipació Stadium FC Barcelona 2026/27
Primera equipació Stadium FC Barcelona 2026/27 Samarreta de futbol Replica Nike Dri-FIT - Nen/a
Personalitza
Supervendes
Primera equipació Stadium FC Barcelona 2026/27
Samarreta de futbol Replica Nike Dri-FIT - Nen/a
84,99 €
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Pantalons curts de running de cintura mitjana amb eslip integrat Dri-FIT de 6 cm - Dona
Materials reciclats
Nike Swift Breathe
Pantalons curts de running de cintura mitjana amb eslip integrat Dri-FIT de 6 cm - Dona
30 % de descompte
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Samarreta de tirants de running Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike Swift Breathe
Samarreta de tirants de running Dri-FIT - Dona
29 % de descompte
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings de longitud completa i cintura alta - Dona
Materials reciclats
Nike Pro Sculpt
Leggings de longitud completa i cintura alta - Dona
30 % de descompte
Nike One Classic
Nike One Classic Samarreta de tirants Dri-FIT - Dona
Supervendes
Nike One Classic
Samarreta de tirants Dri-FIT - Dona
29,99 €
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Sabatilles - Nen/a petit/a
Materials reciclats
Nike Omni Multi-Court
Sabatilles - Nen/a petit/a
30 % de descompte
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Roba confeccionada amb almenys un 50 % de materials sostenibles

Aquests productes contenen com a mínim un 50 % de teixit de cotó orgànic, polièster reciclat o una mescla de cotó orgànic i polièster reciclat. El cotó orgànic es cultiva sense productes químics sintètics i consumeix menys aigua que el cotó convencional. El polièster reciclat redueix els residus i la petjada de carboni.

Analitzem cada element dels nostres productes perquè et sentis genial quan te'ls posis. Seguint el nostre compromís zero, ens fixem en la producció, la recol·lecció i el processament de cadascun dels materials per fabricar els nostres productes. Ens centrem en els productes que fem servir més habitualment, com el polièster i el cotó. El polièster reciclat redueix els residus i les emissions de carboni en un 30 % aproximadament en comparació amb el polièster nou. A més, la producció de cotó orgànic consumeix menys aigua i productes químics que la de cotó convencional. El nostre objectiu és oferir la mateixa alta qualitat i el mateix rendiment reduint l'impacte mediambiental.

Obtén més informació sobre sostenibilitat a Nike. Entre altres coses, t'explicarem com treballem per fabricar productes de manera responsable i contribuïm a protegir l'entorn on vivim i juguem.