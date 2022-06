Com et pot ajudar una rutina d'exercici amb la depressió i l'ansietat

Hi ha estudis que recolzen els avantatges d'un exercici concret, però al cap i a la fi, el millor tipus d'exercici varia en funció de cada persona. La millor activitat física per a tu depèn de les teves necessitats i personalitat.



Per exemple, una classe de ioga en grup et pot ajudar a relaxar-te si tens ansietat moderada. No obstant això, si tens ansietat social, potser ho passaràs malament amb una classe de ioga en grup, explica Manly.



A més, si l'activitat, l'entorn o el nivell d'intensitat no et van bé, l'entrenament et pot provocar frustració i inseguretat, indica l'experta. Els sentiments negatius com aquests poden incrementar la depressió i l'ansietat.



Així doncs, busca activitats físiques que et facin sentir bé. "Quan trobes una activitat que t'agrada, els avantatges per a la salut mental normalment són gairebé immediats", explica Manly.