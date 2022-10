Running vs. ciclisme: quin entrenament em va millor?

La resposta pot ser tan senzilla com aquesta: tria el que t'agradi més.

Fer exercici no sempre implica guanyar musculatura i cremar més calories. També és important trobar alguna cosa que t'agradi i que et resulti accessible. Si tens alguna preferència, segueix el teu instint. Tots dos tipus d'exercici tenen avantatges per a la salut física i la mental, així que tria el que et motivi més.

De fet, per què n'hauries de triar només un? Pots optar per combinar el running i el ciclisme durant la setmana per treballar grups musculars diferents.

