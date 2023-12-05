Adapta els espais esportius per a les nenes
Guia per entrenar nenes
Els experts asseguren que les nenes rendeixen millor físicament, mental, emocional i social quan tenen l'oportunitat de fer esport. No obstant això, la realitat és que les nenes abandonen la pràctica de l'esport el doble que els nens. Nike treballa amb personal col·laborador i expert per capgirar aquesta tendència d'abandonament; de fet, hem creat la Guia per entrenar nenes, un recurs per guiar, empoderar i ajudar les nenes que volen fer esport.
La realitat és que l'equipament i els espais esportius no estan normalment dissenyats per a nenes. I aquesta situació es reafirma involuntàriament de moltes maneres. Creuar tot el parc per trobar un bany o haver d'utilitzar els uniformes prestats de l'equip dels nens transmet el missatge que les nenes no són una prioritat. L'equipament de protecció no sempre està dissenyat per a les nenes, i el resultat pot ser un equipament incòmode que no s'adapta a elles i, fins i tot, insegur.
Moltes vegades han de conformar-se i això té un impacte negatiu en la seva experiència amb l'esport.
Les nenes necessiten un equipament i roba que s'adaptin a elles, espais pròxims, nets i segurs per a les seves necessitats higièniques, i entrenaments en llocs i hores que no suposin un risc per a la seva seguretat. Potser no pots construir un bany que sigui millor, però a l'hora de planificar els entrenaments i triar les ubicacions pots crear un espai segur i còmode tenint en compte aquestes necessitats.
I recorda que a moltes nenes no les animen a jugar. El fet d'anar-hi ja és un risc i, per tant, és vital crear un entorn positiu i saludable perquè se sentin segures i s'ho passin bé sense sentir-se jutjades o discriminades.