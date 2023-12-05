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Adapta els espais esportius per a les nenes

Guia per entrenar nenes
Última actualització: 5 de desembre del 2023
4 min. de lectura
Adapta els espais esportius per a les nenes

Els experts asseguren que les nenes rendeixen millor físicament, mental, emocional i social quan tenen l'oportunitat de fer esport. No obstant això, la realitat és que les nenes abandonen la pràctica de l'esport el doble que els nens. Nike treballa amb personal col·laborador i expert per capgirar aquesta tendència d'abandonament; de fet, hem creat la Guia per entrenar nenes, un recurs per guiar, empoderar i ajudar les nenes que volen fer esport.

La realitat és que l'equipament i els espais esportius no estan normalment dissenyats per a nenes. I aquesta situació es reafirma involuntàriament de moltes maneres. Creuar tot el parc per trobar un bany o haver d'utilitzar els uniformes prestats de l'equip dels nens transmet el missatge que les nenes no són una prioritat. L'equipament de protecció no sempre està dissenyat per a les nenes, i el resultat pot ser un equipament incòmode que no s'adapta a elles i, fins i tot, insegur.

Moltes vegades han de conformar-se i això té un impacte negatiu en la seva experiència amb l'esport.

Les nenes necessiten un equipament i roba que s'adaptin a elles, espais pròxims, nets i segurs per a les seves necessitats higièniques, i entrenaments en llocs i hores que no suposin un risc per a la seva seguretat. Potser no pots construir un bany que sigui millor, però a l'hora de planificar els entrenaments i triar les ubicacions pots crear un espai segur i còmode tenint en compte aquestes necessitats.

I recorda que a moltes nenes no les animen a jugar. El fet d'anar-hi ja és un risc i, per tant, és vital crear un entorn positiu i saludable perquè se sentin segures i s'ho passin bé sense sentir-se jutjades o discriminades.

Prepara-les per a l'èxit

  • Prepara-les per a l'èxit, Adapta els espais esportius per a les nenes, slide 1 of 3
    Fes que estiguin segures i que se sentin còmodes.

    Comprova amb antelació que l'espai és segur, que està ben il·luminat i que està supervisat. Els banys han de ser fàcilment accessibles i privats. Si l'espai no compleix tots els requisits, cerca alternatives (un altre gimnàs o parc) o programa l'entrenament durant el dia.

  • Prepara-les per a l'èxit, Adapta els espais esportius per a les nenes, slide 2 of 3
    Crea entorns inclusius

    Dona'ls l'oportunitat de sentir-se part de l'equip. A mesura que les normes de la identitat de gènere canviïn, els nens i nenes s'han de sentir còmodes. Per començar, utilitza un llenguatge inclusiu. En lloc de dir "nois" o utilitzar els pronoms de forma incorrecta, utilitza termes inclusius, com ara "equip" o "grup". Després, deixa que personalitzin l'espai. Pot ser una acció senzilla, com ara penjar un cartell amb el nom i el símbol de l'equip.

  • Prepara-les per a l'èxit, Adapta els espais esportius per a les nenes, slide 3 of 3
    Equipament per a elles

    Les nenes i els nens tenen necessitats diferents, i encara més durant la pubertat. És important tenir en compte la talla, l'equipament de protecció i la roba, perquè pot afectar les seves experiències. Alguna nena no vol participar, però sempre ho havia fet? Potser se sent incòmoda físicament. Esbrina què li passa i fes el que puguis perquè torni al partit.

Adapta els espais esportius per a les nenes

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Per saber-ne més

  • Per saber-ne més, Adapta els espais esportius per a les nenes, slide 1 of 5

    Guia per entrenar nenes

    Centra't en el progrés, no en el rendiment
  • Per saber-ne més, Adapta els espais esportius per a les nenes, slide 2 of 5

    Guia per entrenar nenes

    Com fer que les nenes juguin i continuïn jugant
  • Per saber-ne més, Adapta els espais esportius per a les nenes, slide 3 of 5

    Guia per entrenar nenes

    Deixa que competeixin

Publicat originalment el: 28 de novembre del 2023

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