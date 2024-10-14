Què cal tenir en compte quan escollim sabatilles de running d'hivern?
Guia de compra
Descobreix les millors sabatilles de running d'hivern per protegir-te de les inclemències del temps i potenciar alhora el rendiment.
Que faci fred i geli no vol dir que hagis de deixar d'entrenar-te a l'aire lliure, però t'has d'equipar bé. Per exemple, pot ser que les sabatilles de running que t'hagin anat bé durant l'estiu o la tardor no siguin les més adequades per a les condicions hivernals.
Hi ha estudis que indiquen que el fred, la pluja i la neu poden augmentar el risc de patir lesions musculoesquelètiques, així que és millor portar unes sabatilles dissenyades especialment per a les inclemències de l'hivern per mitigar aquestes possibles lesions. Aquí trobaràs informació sobre característiques de les sabatilles d'hivern que t'ajudaran a continuar rendint durant l'entrenament i a mantenir la calidesa als peus.
Impermeabilitat
Tant si corres per carrers molls com si vas per camins enfangats o amb neu, el consell és el mateix: evita la humitat. Quan els peus estan secs i còmodes, hi ha menys risc que apareguin butllofes o altres problemes. Tria unes sabatilles amb un nivell alt de protecció. Les Nike Pegasus 41 GORE-TEX i les Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX, amb tecnologia que augmenta la durabilitat, la resistència al vent i la transpirabilitat, són dues bones opcions de sabatilles de running.
Aïllament
L'aïllament tèrmic és la capacitat de les sabatilles de retenir l'escalfor corporal i protegir els peus del vent. Tot i que la majoria de sabatilles impermeables ofereixen un aïllament adequat per a les condicions més suaus de l'hivern (sobretot si també portes uns mitjons d'hivern adequats), potser amb això no n'hi haurà prou per als dies més freds. Per això, busca unes sabatilles de running d'hivern que siguin més còmodes. Les Nike Pegasus Trail 5 per a l'hivern no només tenen una part superior de GORE-TEX impermeable, sinó que també incorporen una entresola d'escuma ReactX amb més reactivitat.
Visibilitat
Els mesos d'hivern venen acompanyats de dies més curts, així que és més probable que corris amb poca llum. A més, els vehicles necessiten més temps per aturar-se quan plou, i per això és crucial que se't vegi des de lluny. Tria un calçat amb disseny reflector, com ara les Nike Pegasus 41 PRM. Aquestes sabatilles són les més adequades per córrer en carretera durant el dia a dia i ofereixen una trepitjada enèrgica i un ajust regulable.
Tracció
Els perills hivernals no són cap broma: hi pot haver plaques de gel i bassals que et poden fer patinar si les sabatilles no tenen la tracció ni l'adherència adequades. Quan comparis sabatilles de running d'hivern, mira que tinguin més tracció que unes sabatilles de running de carretera per a l'estiu. Les Nike Pegasus 41 GORE-TEX i les Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX són opcions excel·lents, perquè totes dues estan confeccionades amb una sola exterior Storm-Tread per a condicions humides i lliscants. Les segones inclouen una sola exterior per a qualsevol terreny que ofereix la tracció i l'adherència definitives en totes les superfícies.
Protecció
Si corres o camines per camins sense asfaltar i amb neu, segurament unes sabatilles de perfil baix no t'oferiran prou protecció contra el fred ni evitaran que la pluja i la neu et mullin els mitjons. Tria unes sabatilles de running d'hivern amb un disseny de perfil alt que ofereixin més protecció quan baixin les temperatures i més tracció faci el temps que faci. Per exemple, les sabatilles de trail running Nike Zegama 2 per a dona presenten una polaina a la zona del turmell perquè no hi entri brutícia, alhora que la malla Engineered a la part superior i a l'interior del taló proporciona estabilitat i protecció.
Altres factors que cal tenir en compte
A més de les cinc característiques principals que hem explicat, hi ha altres consells per triar unes sabatilles de running d'hivern, com emprovar-te-les amb uns mitjons de running d'hivern. Aquests acostumen a ser més gruixuts que els del dia a dia i t'ajuden a córrer quan fa fred.
Si tens en compte tots aquests factors a l'hora de triar unes sabatilles de running per a l'hivern, et podràs preparar correctament per fer front al fred (bé, millor que et quedis a casa si cau una tempesta de neu o gel) i córrer amb comoditat i confiança en tot moment.
Text: Elizabeth Millard