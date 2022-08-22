Els cinc millors guants de running que pots trobar a Nike

Els millors guants de running Nike
Guia de compra
Aquests guants de running fantàstics de Nike estan dissenyats per mantenir la comoditat quan fa fred.
Si les condicions són segures, el fred de l'hivern no ha d'interferir necessàriament en la teva rutina d'entrenament. Pots evitar que se't gelin o se t'entumeixin els dits amb un parell de guants de running ben dissenyats.
Els guants de running Nike presenten un teixit càlid que s'asseca ràpidament per mantenir les mans còmodes sense que suïn. A més, tots tenen puntes dels dits adherents i compatibles amb pantalles tàctils perquè puguis accedir fàcilment a aplicacions com la Nike Run Club App.
Segueix llegint per descobrir més informació sobre els guants de running Nike i triar el millor model per a tu.
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Els millors guants de running Nike
1.Per poder-te'ls ajustar mentre corres: guants de running Nike Transform per a dona
Els guants de running Nike Transform presenten una capa inferior amb tecnologia Nike Dri-FIT i una capa superior en forma de mitena per proporcionar més aïllament i protegir les mans del vent i la humitat. Si se t'escalfen les mans mentre corres, pots treure't la capa de les mitenes.
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2.Per quan fa més fred: guants de running Nike Sphere 360 per a home i dona
Els guants Nike Sphere 360 presenten un disseny aïllant que proporciona una calidesa completa i agradable des del palmell de la mà fins a les puntes dels dits, de manera que l'escalfor circuli per tot el cos. També tenen punys ajustats i un estampat amb disseny reflector.
3.Per a les carreres llargues: guants de running Nike Accelerate per a home i dona
Si vols fer quilòmetres quan fa fred, tria uns guants lleugers i transpirables per evitar que et suïn les mans. Els guants de running Nike Accelerate estan confeccionats amb materials lleugers que gestionen la suor per mantenir les mans calentes i seques. A més, els punys ajustats retenen la calidesa.
4.Per a una protecció lleugera: guants de running Nike Base Layer per a dona
El teixit lleuger i d'assecat ràpid fa que els guants Nike Base Layer siguin ideals per a atletes que vulguin una protecció lleugera en temperatures més moderades. Aquest model és fi i de perfil baix, així que si fa molt de fred t'hi pots posar fàcilment uns altres guants a sobre.
5.Per córrer quan fa vent i hi ha humitat: guants de running Nike Shield Phenom per a home i dona
Si t'enfrontes a unes condicions extremes, els guants de running Nike Shield Phenom són els teus millors aliats. La capa exterior és impermeable i resistent al vent, i l'interior presenta un teixit suau i còmode. A més, els clips per a guants fan que siguin fàcils de desar junts.
Text: Julia Sullivan, entrenadora personal certificada per l'American Council of Exercise