Avui dia, la roba de ioga no només es fa servir per fer ioga o per entrenar-se.Aquest tipus de roba és versàtil, de manera que te la pots posar tant per fer esport com per al dia a dia, ja que és una tendència que es basa en el rendiment, la comoditat i l'estil.

Tant se val si busques roba de ioga per practicar en un estudi com si la vols per passejar per la ciutat amb un look impecable.Independentment del teu objectiu, és important que trobis roba adient que s'adapti al teu sentit de la moda, al teu estil de vida i al tipus de ioga que t'agrada.