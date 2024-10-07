Descobreix quina roba de ioga has de comprar
Guia de compra
T'expliquem quines característiques has de buscar a l'hora de comprar roba de ioga.
El ioga consisteix bàsicament a fluir: vas inspirant i expirant mentre fas postures diverses. Per això, la roba que portis ha de ser elàstica, adaptar-se als moviments del cos i ajudar-te a seguir la seqüència. T'expliquem quines característiques haurien de tenir els sostenidors, les parts superiors, els pantalons i les jaquetes per a aquesta pràctica, des de suavitat fins a transpirabilitat i gestió de la suor.
Què has de buscar a l'hora de comprar roba de ioga?
Procura trobar peces que compleixin amb aquests requisits. Llavors, emprova-te-les per comprovar l'ajust de cadascuna. Flexiona el cos cap endavant i (si aquest moviment forma part de la teva seqüència de ioga) fes la vertical per veure si les parts superiors i els pantalons es mantenen a lloc.
- Protecció: les postures de ioga poden deixar molta pell al descobert, sigui fent la vertical o el gos mirant avall. Per cobrir més el cos, procura portar pantalons de cintura alta, malles ciclistes o parts inferiors amb longitud fins als genolls.
- Elasticitat: busca roba confeccionada amb materials flexibles, com ara el polièster, l'elastà i el nylon, que et permetran moure't fàcilment.
- Ajust cenyit: tria productes entallats, com ara samarretes de tirants cenyides i leggings, en comptes de peces grans i folgades. Una samarreta ampla pot quedar penjada sobre el cap quan flexionis el cos endavant o facis la vertical. En canvi, les peces ajustades es mantenen a lloc. De la mateixa manera, uns pantalons amb caiguda podrien abaixar-se massa en flexionar-te cap endavant.
- Transpirabilitat: malgrat el que hem dit abans, evita les peces de roba que constrenyin el cos. La respiració és una part fonamental del ioga, així que busca pantalons amb una cintura una mica elàstica.
- Gestió de la suor: si fas ioga vinyasa o ashtanga (que són bastant intensos) o ioga bikram (que es practica en una sala a altes temperatures), et recomanem que optis per roba que gestioni la suor. Evita les peces 100 % confeccionades amb cotó, que absorbiran la humitat.
Deu peces de roba per a les sessions de ioga
A continuació, presentem les millors peces per a homes i dones, des de sostenidors esportius i samarretes fins a jaquetes i pantalons. Totes tenen tecnologia Nike Dri-FIT, que ajuda a allunyar la suor de la pell i mantenir la transpirabilitat.
Sostenidors esportius
Si vols menys protecció: sostenidors esportius enconxats de subjecció lleugera amb tirants Nike Zenvy per a dona
"Aquests sostenidors són cenyits, però també són supercòmodes i t'aniran bé si vols una mica de subjecció", explica la coach de Nike Well Collective Xochilt Hoover. El coixinet cosit d'una peça augmenta la protecció i la definició.
Si vols més protecció: sostenidors esportius llargs de canalé sense coixinet i de subjecció lleugera Nike Zenvy per a dona
Aquesta peça lleugera de canalé, que té un disseny més llarg, és una fusió d'uns sostenidors esportius i una samarreta de tirants. Hoover explica que aquests sostenidors són supercòmodes per fer ioga, a més de ser suaus i elàstics.
Samarretes
Per a dona: part superior de màniga curta Nike One Classic Dri-FIT
Aquesta samarreta de màniga curta i coll rodó, confeccionada amb un teixit suau i lleuger, també està disponible en versió de tirants, de màniga llarga i de disseny cropped. "És d'allò més suau i còmoda. Una de les meves samarretes preferides per fer ioga", diu Hoover.
Per a home: part superior versàtil de màniga curta Nike Primary Swoosh Dri-FIT
Aquesta samarreta clàssica és suau i transpirable. Està confeccionada amb cotó i polièster, i és prou versàtil per portar-la tant a classe de ioga com en el dia a dia.
Pantalons
Per a dona: leggings de 7/8 de cintura alta i teixit Infinalon Nike Yoga Dri-FIT Luxe
Aquests leggings cenyits, que tenen un disseny de cintura alta i costures minimalistes, són elegants, elàstics i supersuaus.
Per a home: pantalons Nike Yoga Dri-FIT
Aquests pantalons de ioga de cotó, polièster i elastà combinen suavitat i elasticitat, i queden cenyits per afavorir la mobilitat. Són prou elegants per al dia a dia i incorporen butxaques per desar-hi objectes petits, com ara les claus.
Pantalons curts
Per a dona: malles ciclistes de cintura alta i subjecció lleugera de 20 cm Nike Zenvy
Gràcies a la cintura alta i extraampla, aquestes malles suaus i lleugeres allisen el ventre i, tal com explica Hoover, "es mantenen ben amunt encara que t'estiris i t'ajupis". A més, inclouen una butxaca oberta per al telèfon.
Per a home: pantalons curts sense plec de 18 cm Nike Yoga Dri-FIT
Aquests pantalons curts de cintura elàstica inclouen un cordó per oferir-te l'ajust ideal. A més de ser elàstics i suaus, tenen butxaques laterals per desar-hi objectes.
Roba d'abrigar
Per a dona: jaqueta entallada Nike Yoga Dri-FIT Luxe
Aquesta jaqueta entallada amb cremallera manté la calidesa durant el xavàssana (l'interval de refredament al final d'una classe) o quan vas cap a casa. A més, pots desar el telèfon o les claus a les butxaques frontals.
Per a home: dessuadora Nike Yoga Dri-FIT
Quan faci fred, posa't aquesta dessuadora texturada amb caputxa i butxaques a la part davantera i central. Està confeccionada amb una mescla de cotó, polièster i elastà, i ofereix un ajust suau, elàstic i relaxat.
Text: Dina Cheney