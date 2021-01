Què t'intenten dir les emocions

Uneix-te a la conversa

Primer de tot, no hem de ser estrictes. "No passa res per estar bé. Reconèixer això és fonamental", explica Falsone.



El segon pas és deixar que les emocions flueixin fins a cert punt. "No necessitem estar estressats sense cap motiu aparent", ens explica Duckworth. Per aturar l'allau d'emocions, cal canalitzar les més agradables. Duckworth ho aconsegueix amb un exercici de 30 segons que anomena Tres coses bones. "Em centro en tres coses bones que han passat en les darreres 24 hores. Poden ser grans o petites", explica Duckworth. "Normalment, la nostra atenció se centra en les coses negatives. Hem evolucionat per estar alerta davant de futures amenaces. Aquest exercici ens fa centrar-nos en coses que potser hem passat per alt". Prova de fer-ho cada matí.



Puddicombe té la seva pròpia pràctica per cultivar el que els budistes anomenen l'amabilitat afectuosa. "Penso en una persona que m'importa", ens explica. "Me la imagino asseguda a un lloc que sé que li agrada. Mentre exhalo, m'imagino com es va veient cada vegada més sana, feliç i relaxada. Centrar-me en la seva felicitat m'aporta una alegria i una connexió que potser havia perdut". Puddicombe afirma que exercicis com aquest poden reorientar-te cap a les accions positives. "La meditació es considera sovint com una manera d'escapar de la vida. Jo diria que més aviat és endinsar-se a la vida. Així portes aquesta qualitat mental al teu dia a dia.



Finalment, la Dra. Cacioppo ens dona un consell molt simple que sembla enllaçar-ho tot. "Sigues el teu millor amic o amiga". Quan penses en el teu millor amic o amiga, probablement t'anima i no et jutja, i et dona un suport incondicional, et sentis com et sentis. "Per què no fem el mateix per nosaltres mateixos?", es pregunta la Dra. Cacioppo.



Ara que saps tot això, la pregunta és "per què no començar avui mateix?".