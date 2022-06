Els avantatges de l'estrès i l'ansietat, i com desbloquejar-los, segons la doctora Chloe Carmichael

La majoria de nosaltres veiem l'estrès i l'ansietat com a problemes per resoldre. Però, segons la Dra. Chloe Carmichael, psicòloga clínica, aquestes respostes de cos i ment són la forma en què la Mare Natura ens dona l'energia que necessitem per ser productius i aconseguir l'èxit. En aquest episodi, la Dra. Chloe (que és com li diuen els seus pacients) s'uneix al presentador de Trained, Ryan Flaherty, el director de rendiment sènior de Nike, per parlar sobre com el fet de ser instructora de ioga a la ciutat de Nova York va inspirar la seva carrera com a psicòloga. També analitzen les diferències entre l'estrès i l'ansietat, i la doctora explica per què les persones amb èxit sempre en sentiran. La millor part: tindrem una minisessió amb moltes tècniques pràctiques i específiques per convertir l'energia nerviosa i paralitzant en un impuls continu i positiu.