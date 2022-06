Com pots netejar les sabatilles Nike Air Force 1

Per eliminar marques d'unes sabatilles d'ant , fes servir un esborrador per a ant. Si no en tens cap, utilitza una goma d'esborrar o un esborrador de neteja. Assegura't que l'esborrador o la goma tampoc no tinguin taques. Aplica una mica de pressió, però no freguis massa les sabatilles perquè pots arriscar-te a fer malbé el teixit. Mou l'esborrador o la goma d'endavant cap enrere per eliminar les taques difícils.Si això no funciona, mulla la punta d'un drap sec amb una mica de sabó especial per a ant, vinagre blanc i alcohol d'ús tòpic. Assegura't de no submergir les sabatilles en el líquid, només has d'humitejar una mica l'ant. Frega suaument les sabatilles amb un moviment ràpid de costat a costat. Després, deixa que l'ant s'assequi. Si la taca encara es veu, repeteix el procés.