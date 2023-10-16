Com pots netejar les sabatilles Nike Air Force 1

Com pots netejar les Air Force 1
Cura dels productes
Vols que les teves Air Force 1 blanques semblin noves? Segueix aquests consells de neteja per treure taques i mantenir les sabatilles com noves.
Material
- Bicarbonat
- Vinagre blanc
- Pasta de dents blanca que no sigui gel dental
- Aigua micel·lar
- Sabó per rentar plats (opcional)
- Detergent per a la roba (opcional)
- Alcohol d'ús tòpic (opcional)
- Netejador per a pell (opcional)
Utensilis
- Un drap suau o raspall de dents net
- Esborrador de neteja
Les sabatilles Nike Air Force 1, que estan disponibles en diverses combinacions de colors i en perfil alt, mitjà i baix, són una peça bàsica. De fet, el model blanc sobre blanc de les Air Force 1 continua sent una peça especialment emblemàtica d'estil urbà per al dia a dia.
Si dus unes Air Force 1 en aquesta combinació de colors, és probable que s'embrutin, es taquin i quedin rascades. Per eliminar la brutícia, és molt important que sàpigues netejar les Air Force 1. Dona una ullada a aquests consells per netejar-les i continuar lluint-les.
Els millors productes de casa per netejar les Air Force 1
Si dus les teves Nike Air Force 1 blanques a totes hores, segur que et costa tenir-les com noves. El secret per netejar unes sabatilles és tenir uns quants productes de neteja bàsics per a sabatilles. Per sort, moltes opcions eficaces són productes bàsics de casa.
1.Baking Soda and White Vinegar
Baking soda and white vinegar are effective home remedies for stubborn stains on leather shoes. When it comes to Air Force 1s, this combo is best used as a spot cleaner.
Make a solution with one tablespoon of baking soda, two tablespoons of white vinegar and a cup of water. Use a brush or a cloth to apply the mixture to the shoe and gently scrub away dirt and debris.
Tip: Another benefit of cleaning shoes with baking soda is that it’s a natural odor neutralizer, so it helps keep your shoes smelling fresh and clean as well.
2.Toothpaste
If you don’t have baking soda or vinegar on hand, a white, non-gel toothpaste can serve as an alternative cleaning solution. It works on dirt, stains and even scuff marks.
First, wipe down your shoe with a damp cloth to remove any excess dirt or debris. Then, use a soft brush or cloth to apply the toothpaste to any dirty areas. Gently scrub the toothpaste on dirty areas, then wipe the whole shoe clean when done.
3.Micellar Water
While micellar water is designed to cleanse the skin, it’s also gentle enough to use on leather shoes. The molecules in micellar water act on dirt and oil, pulling them away from the surface and leaving your shoes clean and white.
4.Household Cleaning Eraser
If you’re wearing your Air Force 1s all the time, it’s a good idea to have a cleaning eraser at home for quick and easy cleaning. To use it on your shoes, simply dip it in water and use it to scrub out stains from the leather upper and the sole of the shoe.
Com treure les taques d'herba de les Air Force 1
Un drap humit i un producte de neteja suau poden eliminar moltes marques de les sabatilles, però és possible que hagis de fer servir un netejador especial per a les taques més resistents. Per eliminar taques d'herba, pots fer servir alcohol d'ús tòpic, vinagre o un producte de neteja per a pell.
En primer lloc, intenta fregar la taca amb una bola de cotó o un drap humitejats amb alcohol isopropílic i mira si desapareix. Si això no funciona, mulla la taca amb vinagre blanc i deixa-la en remull durant 30 minuts abans de fregar-la amb un raspall de dents. També pots provar de fer servir un producte de neteja de pell d'alguna botiga per treure les taques.
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Com es netegen els cordons blancs
Els cordons es poden posar a la rentadora amb sabó per rentar els plats o amb una solució d'aigua i detergent.
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Preguntes freqüents
Es poden posar les Air Force 1 a la rentadora?
Com pots netejar les Air Force 1 d'ant
Si això no funciona, mulla la punta d'un drap sec amb una mica de sabó especial per a ant, vinagre blanc i alcohol d'ús tòpic. Assegura't de no submergir les sabatilles en el líquid, només has d'humitejar una mica l'ant. Frega suaument les sabatilles amb un moviment ràpid de costat a costat. Després, deixa que l'ant s'assequi. Si la taca encara es veu, repeteix el procés.
Text de Lesly Gregory