Com pots netejar les sabatilles d'ant

Com netejar les sabatilles d'ant perquè semblin noves
Cura dels productes
L'ant és un teixit delicat que necessita una cura especial. T'expliquem com pots desfer-te de la brutícia, les taques i les rascades de les sabatilles d'ant.
Material
- Sabó especial per a ant, vinagre blanc i alcohol d'ús tòpic
- Aigua oxigenada (opcional)
- Midó de blat de moro (opcional)
- Esprai protector per a ant (opcional)
Utensilis
- Raspall de neteja d'ant, raspallet de dents, drap de microfibra o raspall de cerres suau de sabatilles
- Esborrador de goma per a ant o goma d'esborrar
- Drap suau
Les sabatilles d'ant noves semblen molt suaus, però tan bon punt te les poses, poden convertir-se en un imant per a la brutícia i desgastar-se fàcilment. L'ant és un teixit delicat que absorbeix la humitat i que es pot tacar amb facilitat, de manera que necessita una cura i un manteniment especials per mantenir-se net. És aconsellable fer servir un protector d'ant per mantenir el bon estat de les sabatilles durant més temps, però quan inevitablement es taquin o es desgastin, prova aquestes tècniques per tornar-les a la forma original.
Com cal netejar les sabatilles d'ant
1.Set Up to Clean
Prepara la neteja
Abans de començar, col·loca una forma dins de les sabatilles o omple-les amb paper de diari arrugat perquè mantinguin la forma mentre les neteges.
Consell: no netegis les sabatilles d'ant quan estiguin humides. És millor deixar que el fang o qualsevol altre tipus d'humitat s'assequi abans de raspallar-les. Si no, pots fer que hi apareguin taques sense voler-ho. Tingues en compte que posar les sabatilles a l'assecadora pot fer-les malbé, així que assegura't d'assecar-les adequadament. Et recomanem emplenar-les amb papers de diari o deixar que s'airegin davant d'un ventilador.
2.Remove Excess Dirt and Debris
Elimina l'excés de brutícia
Comença fent servir un raspall especial per a ant o un raspallet de dents per treure la brutícia que hi hagi sobre la superfície de les sabatilles. Si no tens cap raspall, pots fer servir un drap net, però no utilitzis aigua ni sabó, perquè poden embrutar encara més les sabatilles. Per eliminar les marques petites de rascades, raspalla-les ràpidament de costat a costat per aixecar les fibres d'ant de la superfície i eliminar la brutícia abans de passar al pas següent.
3.Rub Away Surface Marks
Esborra les marques de la superfície
Per esborrar les marques que hi hagi a la superfície de les sabatilles, fes servir un esborrador per a ant. Si no en tens, una goma d'esborrar o un esborrador de neteja també et poden anar bé. Assegura't que l'esborrador o la goma tampoc no tinguin taques. Aplica una mica més de pressió en aquest pas, però no freguis massa les sabatilles perquè pots arriscar-te a fer malbé el teixit. Mou l'esborrador o la goma d'endavant cap enrere per eliminar les taques difícils i, si això no funciona, passa al pas següent per a una solució més definitiva.
4.Treat Stubborn Stains
Tracta les taques persistents
Si res d'això et funciona, fes servir àcid líquid per desfer les acumulacions de partícules i eliminar les taques. Recomanem mullar la punta d'un drap sec amb una mica de sabó especial per a ant, vinagre blanc i alcohol de neteja. Assegura't de no submergir les sabatilles en el líquid, només has d'humitejar una mica l'ant. Frega suaument les sabatilles amb un moviment ràpid de costat a costat i, després, deixa que l'ant s'assequi. Si la taca encara es veu, repeteix el procés.
Altres tècniques per a tipus específics de taques:
Taques d'oli o de greix: escampa midó de blat de moro sobre la taca i deixa que reposi durant unes hores. En comptes de fer servir un raspall per a ant, neteja-les amb suavitat amb un drap o fes servir una aspiradora de mà per aspirar la taca.
Goma o cera: posa les sabatilles al congelador fins que la goma o la cera s'endureixin. Després, elimina-les estirant-les o rascant-les.
Taques de sang: suca una bola de cotó o una tovallola neta en una quantitat petita d'aigua oxigenada i treu la taca amb suavitat. Deixa que les sabatilles s'assequin i repeteix el procés si cal.
Preguntes freqüents
Es poden rentar les sabatilles d'ant?
No recomanem posar les sabatilles a la rentadora ni netejar-les a mà amb aigua i sabó. L'ant és absorbent, de manera que rentar unes sabatilles d'ant amb aigua pot fer que les taques es quedin al teixit. En lloc d'això, comença amb un raspall sec, segueix amb un esborrador de goma i posa èmfasi en les taques més difícils amb una mica d'alcohol d'ús tòpic, vinagre blanc o una solució per netejar l'ant.
Funciona l'esprai per a ant?
El protector d'ant ajudar a prevenir que es formin taques d'aigua, cosa que és essencial per a les sabatilles si es posa a ploure o hi cau aigua inesperadament. Com amb tots els productes de cura del calçat, et suggerim que consultis les opinions d'altres clients abans de fer servir cap producte per primera vegada amb unes sabatilles que t'agradin.