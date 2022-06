Com pots netejar les sabatilles d'ant

Per esborrar les marques que hi hagi a la superfície de les sabatilles, fes servir un esborrador per a ant. Si no en tens, una goma d'esborrar o un esborrador de neteja també et poden anar bé. Assegura't que l'esborrador o la goma tampoc no tinguin taques. Aplica una mica més de pressió en aquest pas, però no freguis massa les sabatilles perquè pots arriscar-te a fer malbé el teixit. Mou l'esborrador o la goma d'endavant cap enrere per eliminar les taques difícils i, si això no funciona, passa al pas següent per a una solució més definitiva.