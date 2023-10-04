Com netejar les sabatilles brutes de fang

Sis passos senzills per netejar unes sabatilles brutes de fang
Cura dels productes
De vegades, quan surts de casa, les sabatilles et queden plenes de fang. T'expliquem com les pots netejar.
Material
- Sabó suau o detergent de roba líquid
- Bicarbonat
- Aigua
- Vinagre blanc
- Producte condicionador per a pell o esprai d'efecte impermeable (opcional)
Utensilis
- Raspall amb brins suaus o de dents
- Drap suau
- Bossa per a la roba bruta
Tant si has trepitjat fang en una excursió com si has passat per un bassal al carrer, cal netejar el fang de les sabatilles per mantenir-les en bon estat i continuar gaudint de l'aire lliure.
Tens unes sabatilles de running o botes de senderisme brutes de fang? Llegeix aquesta guia per netejar-les.
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Com netejar unes sabatilles de running brutes de fang
Espera que les sabatilles de running estiguin del tot seques. Si acabes de fer una cursa, excursió o ruta enfangada, no les toquis fins a l'endemà o fins que estiguin completament seques. Quan s'hagin assecat, ja les podràs netejar.
1.Elimina la brutícia superficial
Amb un raspall de dents o un de cuina que tingui brins suaus, elimina tota la brutícia superficial que puguis. Fes-ho a fora o a sobre d'un paper per recollir la brutícia quan acabis.
Pots pressionar la part inferior, però has de raspallar la part superior amb cura.
2.Elimina la brutícia més persistent
Per netejar la sola, fes servir el raspall del primer pas; prepara una pasta densa amb tres parts de bicarbonat i una d'aigua.
Pressiona amb força totes les ranures del patró. Si no te'n surts amb el raspall, prova de fer servir un estri més petit.
3.Neteja la part superior
Pots preparar una solució de neteja amb un sabó suau o detergent de roba líquid diluït en aigua. Neteja amb cura els materials de la part superior de les sabatilles amb la solució de neteja i esbandeix-les bé.
Nota: si fas servir sabó per rentar els plats, dilueix-lo amb molta aigua. En alguns materials, utilitzar una concentració alta d'aquest tipus de sabó pot provocar decoloració o eliminar els olis naturals del material (llegeix els consells de neteja de calçat de pell i ant que hi ha més avall). Et recomanem que comencis netejant una petita part de les sabatilles per assegurar-te que el sabó no les faci malbé.
4.Renta els cordons
Els cordons es poden rentar de dues maneres. La primera és treure'ls de les sabatilles i rentar-los a mà amb una solució de neteja suau. Frega'ls amb els dits, esbandeix-los i passa-hi un drap per eixugar-los.
L'altra és treure'ls de les sabatilles, ficar-los en una bossa de malla per a la roba bruta i rentar-los a màquina. Tria un programa amb aigua freda i eixugada a baixa intensitat perquè el plàstic de les puntes no es fongui. Amb la bossa de malla per a la roba bruta, no s'embolicaran durant el centrifugat.
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5.Neteja les soles interiors a part
Si les teves sabatilles de running tenen una sola interior extraïble, retira-les i neteja-les per separat. Frega-les amb el mateix raspall i la solució de neteja que fas servir per a les altres parts de les sabatilles. Quan hagis acabat, esbandeix-les bé sota l'aigua de l'aixeta.
Deixa que s'assequin unes hores i no les fiquis a l'assecadora.
6.Deixa que s'assequin
Separa les sabatilles dels cordons i la sola interior perquè s'assequin més de pressa. Normalment, les sabatilles tarden vuit hores a assecar-se del tot. Quan totes les parts estiguin seques, col·loca-les al seu lloc.
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Com es poden netejar unes botes de pell amb fang
1.Elimina la brutícia superficial
Deixa que el fang de les botes quedi del tot sec. Amb un raspall de brins suaus o drap fi, elimina tota la brutícia superficial que puguis.
2.Elimina les taques
Les botes de pell no s'han de submergir en aigua; més aviat, se n'han d'eliminar les taques. Mulla un drap fi amb una solució que tingui una part de vinagre blanc i una d'aigua. Fes-lo servir per eliminar les taques. Agafa un altre drap, mulla'l amb aigua neta i passa'l per les botes.
Si són d'ant, espera que el fang estigui ben sec abans de netejar-les. Frega suaument la brutícia seca amb un raspall per netejar ant o drap net. Mulla la punta d'un drap amb vinagre blanc o alcohol d'ús tòpic i, sense amarar les sabatilles, frega-les amb moviments laterals. Després, deixa que l'ant s'assequi.
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3.Renta els cordons a màquina
Segons el material de què estiguin fets els cordons, podràs netejar-los seguint les mateixes instruccions de més amunt: a mà i amb una solució suau de sabó per rentar els plats o detergent de roba diluït en molta aigua, o bé a màquina amb un programa d'aigua fred i una bossa de malla per a la roba bruta.
Si són de pell, no els fiquis a la rentadora ni els submergeixis en aigua. Frega la brutícia amb un raspall petit o drap. Fes servir un drap humit amb aigua calenta per netejar les taques. Després, deixa que s'assequin.
4.Posa-hi betum i protegeix-les
Quan les botes estiguin netes i seques, pots aplicar-hi una capa de protecció, com ara un producte condicionador per a pell o un esprai d'efecte impermeable apte per a pell o ant, perquè siguin més fàcils de netejar si hi has de tornar.
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Text de Lesly Gregory