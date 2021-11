Com fer que les teves sabatilles blanques semblin noves

Unes Air Force 1 blanques noves són tan impecables que potser tindràs por de portar-les per sortir al carrer. No obstant això, unes bones sabatilles estan dissenyades per acompanyar-te vagis on vagis, tant si es tracta d'explorar la ciutat com si prefereixes gaudir d'aventures a la natura. Les rascades, la brutícia i les taques deixaran empremta en les mateixes sabatilles que abans estaven intactes; això és inevitable. A més, el color de l'aigua bruta no és precisament l'última tendència al món de la moda.

Tot i això, abans d'atabalar-te i comprar-ne unes altres, et donem uns quants consells que pots provar a casa per aconseguir que les sabatilles blanques semblin noves una altra vegada. Neteja les sabatilles regularment per evitar que la brutícia s'acumuli i, quan estiguin especialment desgastades, fes servir aquests consells per revitalitzar-les.