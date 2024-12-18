Com fer que les teves sabatilles blanques semblin noves
Cura dels productes
No hi ha res com estrenar un parell nou de sabatilles blanques, però la brutícia pot fer que en perdin la brillantor. A continuació t'expliquem com pots fer que tornin a estar impecables.
Material
- Detergent per a la roba
- Peròxid d'hidrogen en un 3 %
- Bicarbonat
- Lleixiu
- Paper higiènic
- Suc de llimona
- Vinagre blanc
- Aigua micel·lar
- Paper de diari
Utensilis
- Drap blanc o raspallet de dents vell
- Bossa de malla per a la roba bruta
- Esponja
- Guants
Unes Air Force 1 blanques noves són tan impecables que potser tindràs por de portar-les per sortir al carrer. No obstant això, unes bones sabatilles estan dissenyades per acompanyar-te vagis on vagis, tant si es tracta d'explorar la ciutat com si prefereixes gaudir d'aventures a la natura. Les rascades, la brutícia i les taques deixaran empremta en les mateixes sabatilles que abans estaven intactes; això és inevitable. A més, el color de l'aigua bruta no és precisament l'última tendència al món de la moda.
Tot i això, abans d'atabalar-te i comprar-ne unes altres, et donem uns quants consells que pots provar a casa per aconseguir que les sabatilles blanques semblin noves una altra vegada. Neteja les sabatilles regularment per evitar que la brutícia s'acumuli i, quan estiguin especialment desgastades, fes servir aquests consells per revitalitzar-les.
Com pots recuperar el color d'unes sabatilles blanques
Tant si les sabatilles tenen un to lleugerament grisenc com si mai hauries dit que abans eren blanques, pots provar diversos mètodes de neteja a casa per millorar-ne l'aspecte. En funció del tipus de brutícia i dels materials amb què estiguin confeccionades les sabatilles, alguns d'aquests mètodes funcionaran millor que d'altres. Afortunadament, no necessites comprar gaires coses per aplicar-los.
Com pots netejar les sabatilles de lona
Tot i que algunes persones recomanen ficar les sabatilles de lona a la rentadora, aquest mètode pot desgastar-les i, fins i tot, malmetre'n l'estructura. Perquè això no passi, prova algun dels mètodes següents: També pots fer servir un raspallet de dents vell i pasta dentífrica per treure les taques de la sola de les sabatilles.
1.Detergent suau
- Barreja una mica de detergent suau amb aigua tèbia.
- Mulla un drap blanc o un raspallet de dents vell amb aigua amb sabó i fes-lo servir per netejar les taques de la part superior de les sabatilles.
- Elimina la brutícia de l'entresola i de la sola exterior amb el raspallet.
- Esbandeix l'excés de sabó amb un drap humit.
2.Bicarbonat i peròxid d'hidrogen
El peròxid d'hidrogen en un 3 % no només elimina les taques i dona brillantor als tons blancs, sinó que també desinfecta les sabatilles de bacteris, fongs i virus. Pots preparar una pasta barrejant dues parts de bicarbonat i una de peròxid d'hidrogen. Utilitza un raspallet de dents que no facis servir i aplica la mescla a la sola i a la part superior de les sabatilles. Deixa-la actuar durant 30 minuts abans d'esbandir-la o deixa assecar les sabatilles al sol i retira la pasta amb un raspall quan s'hagin assecat.
3.Lleixiu
Tot i que no és recomanable utilitzar lleixiu en teixits delicats com la pell o l'ant, aquesta substància és efectiva per recuperar el color blanc impecable de les sabatilles de lona. Segueix aquests passos:
- Afegeix una cullerada de lleixiu a un litre d'aigua i remena-ho.
- Mulla un drap blanc o un raspall amb la barreja.
- Frega amb moviments circulars la part superior, l'entresola i la sola exterior de les dues sabatilles seguint aquest ordre.
- Esbandeix o aclareix l'excés de sabó i deixa-les assecar completament.
4.Paper higiènic
Pot ser que mai t'hagis plantejat momificar unes sabatilles amb paper higiènic, però aquest mètode pot resultar sorprenentment efectiu per treure les taques de brutícia. Posa capes de paper higiènic sobre les sabatilles com si fossin paper maixé i deixa-les assecar durant 12 hores abans de retirar-les. Aquest mètode serveix per eliminar les taques persistents que no hagin desaparegut després de netejar les sabatilles.
5.Llimona i llum solar
Si només tens una llimona a la nevera, pots utilitzar-la per eliminar les taques de les sabatilles. És molt fàcil: mescla suc d'una llimona acabada d'esprémer amb una mica d'aigua. Neteja les taques fregant-les amb la mescla i un drap o un raspall fent moviments circulars. A continuació, deixa que les sabatilles s'assequin amb llum solar directa durant unes quantes hores i, finalment, esbandeix la mescla amb aigua neta.
Com pots netejar les sabatilles de pell
Les sabatilles de pell s'han de tractar amb una mica més de cura que les de lona, perquè el material és delicat i pot perdre la forma quan es mulla. Abans de començar, fica una forma dins de les sabatilles o omple-les amb boles de paper de diari. Després, aplica-hi un producte per netejar pells o prova un dels mètodes següents.
1.Bicarbonat i vinagre
El bicarbonat i el vinagre són efectius per eliminar les males olors, les taques i els bacteris. Prepara una solució amb una cullerada de bicarbonat, dues cullerades de vinagre blanc i una tassa d'aigua. Fes servir un raspall o un drap per treure la brutícia amb cura. Aquest mètode també funciona amb sabatilles de lona.
2.Esponja
De vegades, la mateixa eina que utilitzes per eliminar la brutícia de la banyera serveix per netejar unes sabatilles de pell blanques. Només has de mullar una mica l'esponja i fer-la servir per netejar les taques de la part superior de pell i de la sola de les sabatilles.
3.Aigua micel·lar
L'aigua micel·lar està dissenyada per netejar la pell, però, com que és molt suau, també es pot utilitzar amb sabatilles de pell. Està feta amb aigua purificada, substàncies hidratants i components de neteja que formen micel·les esfèriques. Aquestes micel·les eliminen la brutícia i l'oli de la superfície, i deixen les sabatilles netes i impecables. L'aigua micel·lar funciona bé amb la pell, l'ant i la goma.
Com pots rentar els cordons de les sabatilles
Primer, treu els cordons de les sabatilles. Pots rentar-los a mà amb un sabó o un detergent suau barrejat amb aigua, o pots ficar-los en una bossa de malla per a la roba bruta i rentar-los a la rentadora amb un programa delicat. És molt important que els deixis assecar a l'aire, perquè l'escalfor pot deformar les puntes de plàstic.
Si, tot i amb això, no aconsegueixes que els cordons recuperin el color blanc, submergeix-los en una barreja d'aigua amb lleixiu. Posa't els guants i afegeix tres cullerades de lleixiu a un litre d'aigua. Abans de submergir els cordons en la solució, fica'ls en una bossa de malla per a la roba bruta i utilitza un objecte pesat per evitar que la bossa floti a la superfície. Deixa els cordons a la mescla durant cinc minuts i, a continuació, eixuga'ls en profunditat a mà o a la rentadora.
Preguntes més freqüents
Com pots netejar les sabatilles de pell blanques
Evita rentar les sabatilles de pell blanques amb productes químics gaire forts. En comptes d'això, utilitza bicarbonat i vinagre o aigua micel·lar. També pots fer servir una esponja per treure les taques de la superfície de les sabatilles amb suavitat.
Quan he de canviar les sabatilles blanques?
Si jas has provat tots els mètodes d'emblanquiment i les sabatilles encara tenen un color apagat, potser és el moment de comprar-ne unes de noves. Normalment, l'ideal és canviar de sabatilles cada 500 o 800 km, així que si ja fa sis mesos que camines i corres amb les teves sabatilles preferides, potser és el moment de comprar-ne unes altres.