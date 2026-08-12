Porta l'estil urbà més actual amb les Air Force 1 blanques
Gaudeix de la comoditat allà on vagis, ja siguis al carrer o a la pista, amb les Nike Air Force 1 blanques: les primeres sabatilles de bàsquet que fan servir l'innovador amortiment Nike Air i que aporten estabilitat i tracció a cada passa.
El dissenyador Bruce Kilgore va trencar motlles amb el llançament de les Air Force 1 l'any 1982. Dissenyades com unes sabatilles de bàsquet, avui són una peça imprescindible de qualsevol col·lecció. Aquestes sabatilles d'alt rendiment van revolucionar la indústria amb un disseny flexible i unes icòniques soles circulars.
Les sabatilles Air Force 1 blanques d'ara combinen una adherència i lleugeresa increïbles amb una silueta clàssica i icònica. Busques unes sabatilles més transpirables? El disseny original amb perforacions de les Air Force 1 manté el peu airejat tant per jugar a bàsquet com per caminar per la ciutat. Les soles robustes proporcionen una adherència inigualable, i la ventilació de la part superior sempre manté airejades les AF1 blanques.