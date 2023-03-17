Què pots posar-te amb uns pantalons de xandall

Com combinar pantalons de xandall Nike
Consells d'estil
Gaudeix d'aquest producte còmode i elegant per a qualsevol ocasió.
Els pantalons de xandall es poden infravalorar. Són la peça bàsica que et poses quan et vols relaxar a casa o quan vas al gimnàs, però també poden servir perfectament per marcar estil. Per descobrir la millor manera de combinar els pantalons de xandall, comença fent-te una pregunta: quina és la part del teu conjunt que vols destacar més?
Per exemple, si vols un look que et permeti lluir unes sabatilles noves i vistoses, busca uns pantalons de xandall d'un to neutre amb turmells cenyits que deixin el calçat tan visible com es pugui. Si vols un estil natural amb una dessuadora oversized, uns pantalons de xandall cropped poden ser una alternativa còmoda als texans típics.
Si vols un look informal per al dia a dia, els pantalons de xandall són una peça clau per prioritzar la comoditat sense renunciar a l'estil personal. A continuació et donem sis idees per treure'n el màxim profit.
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Com combinar pantalons de xandall
1.Pantalons de vellut amb camals amples + dessuadora de coll rodó + sabatilles Blazer
Si treballes des de casa, ja coneixes el debat sobre si cal vestir-se o quedar-se en pijama. Aquests pantalons de xandall són el punt intermedi perfecte. Tenen un ajust oversized relaxat i còmode, però el vellut de pana els dona un toc semblant al d'uns pantalons estàndard, sobretot si tries un model elegant en negre. Crea un look senzill afegint-hi una dessuadora de coll rodó i unes Nike Blazer, que queden bé amb tot.
2.Pantalons de teixit Fleece + samarreta + camisa de feina + sabatilles Air Pegasus
Quan tinguis el dia lliure a la feina o a classe, llueix un estil informal triant uns pantalons còmodes. Amb uns pantalons de xandall de teixit Fleece, una camisa de feina estructurada i unes sabatilles Air Pegasus amb un aire retro, tindràs un conjunt perfecte tant per marcar estil com per donar-te a la mandra. Aquest és un conjunt ideal per combinar uns pantalons de xandall grisos de manera senzilla i original.
3.Pantalons Tech Fleece + samarreta estampada + sabatilles Metcon
Si ets d'aquelles persones que sempre duu pantalons de xandall al gimnàs, porta el teu look esportiu més enllà amb un estil renovat i elevat. La combinació de pantalons Tech Fleece amb una samarreta estampada és perfecta tant per a una sessió d'aixecament de pesos com per anar a prendre un batut després de l'entrenament amb un amic o amiga. Afegeix-hi les teves sabatilles d'entrenament preferides per completar el look.
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4.Pantalons de teixit Fleece de cintura alta + samarreta de tirants cropped + sabatilles Air Bliss
Quan et vesteixis, una manera senzilla de combinar les peces és pensar en termes de proporcions. Uns pantalons de xandall oversized de cintura alta i una samarreta de tirants cropped són dues peces que contrasten l'una amb l'altra pel que fa a l'ajust, així que formen una combinació dinàmica. A més, pots complementar el look fàcilment amb una jaqueta texana o una camisa per donar-li un toc ideal tant per a un cafè informal com per anar de compres. Això sí, assegura't de portar unes sabatilles amb què puguis caminar durant unes quantes hores portant la bossa de la compra a la mà.
5.Pantalons de xandall amb vores obertes + jaqueta suau + sabatilles Vomero
Durant els dies en què la teva prioritat número u sigui la comoditat, no cal que renunciïs a l'estil. Un conjunt format per uns pantalons de xandall amples i una jaqueta suau t'aporta una sensació semblant a la de sortir de casa amb el cos embolicat amb una manta. Tanmateix, les textures de contrast (i amb un toc de color vistós) ofereixen un look més innovador. Completa aquest conjunt còmode i elegant amb unes sabatilles en tendència, com ara les Vomero.
6.Pantalons Tech Fleece + dessuadora de coll rodó + sabatilles Dunk
Si ets d'aquelles persones a qui els costa sortir de casa amb uns pantalons de xandall, et recomanem aquest conjunt bàsic. La idea pot ser tan senzilla com canviar els teus pantalons habituals per uns de xandall amb detalls elegants, com ara butxaques amb cremallera i una cintura amb cordó de contrast. Combina'ls amb una samarreta de màniga llarga o una dessuadora de coll rodó, i completa el look amb unes sabatilles vistoses per al dia a dia, com ara unes Dunk de dos colors. La senzillesa i l'estil impecable d'aquest conjunt aporten un aire més elevat.
Text: Aemilia Madden