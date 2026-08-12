Air Force 1 per a dona: comoditat inigualable, estil revolucionari
Dissenyades per Bruce Kilgore el 1982, les Air Force 1 per a dona s'han convertit en tota una icona d'estil, gràcies al seu toc vintage i al seu disseny minimalista. Pensades com a sabatilles de bàsquet per a esportistes d'elit, les Air Force 1 van ser les primeres a oferir amortiment d'aire al taló, per això van revolucionar el món de les sabatilles.
Gràcies a les seves característiques innovadores, les sabatilles Nike Air Force 1 per a dona t'ajuden a superar els teus objectius. L’entresola d'escuma supersuau proporciona un amortiment elàstic per a una sensació de comoditat durant tot el dia. A més, els revestiments cosits afegeixen més subjecció i durabilitat allà on més ho necessites. Les ranures de la sola proporcionen flexibilitat alhora que aporten una sensació de lleugeresa, perquè puguis caminar, córrer i saltar sense que res et freni.
Des del seu rellançament el 1986, les sabatilles Nike Air Force 1 per a dona han estat a l'avantguarda de la innovació en calçat. Els nous dissenys es tradueixen en looks frescos amb tocs retro. Les Nike Air Force 1 Pixel tenen una sola exterior i una entresola més gruixuda, a més del nou logotip de disseny cúbic, per a una sensació atrevida i innovadora. D'altra banda, les Nike Air Force 1 Shadow, amb el Swoosh doble i el disseny en capes, són una reinterpretació de la llegendària sabatilla Air Force 1 que no et deixarà indiferent.