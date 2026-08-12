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Nike Air Force 1 per a dona

(16)
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Sabatilles - Dona
Supervendes
Nike Air Force 1 '07
Sabatilles - Dona
129,99 €
Nike Air Force 1 Shadow
Nike Air Force 1 Shadow Sabatilles per a dona
Supervendes
Nike Air Force 1 Shadow
Sabatilles per a dona
129,99 €
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Sabatilles - Dona
Supervendes
Nike Air Force 1 '07
Sabatilles - Dona
119,99 €
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Sabatilles - Dona
Nike Air Force 1 '07
Sabatilles - Dona
139,99 €
Nike Air Force 1 '07 EasyOn
Nike Air Force 1 '07 EasyOn Sabatilles - Dona
Supervendes
Nike Air Force 1 '07 EasyOn
Sabatilles - Dona
119,99 €
Nike Air Force 1 '07 "Florette"
Nike Air Force 1 '07 "Florette" Sabatilles - Dona
Nike Air Force 1 '07 "Florette"
Sabatilles - Dona
129,99 €
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Sabatilles - Dona
Nike Air Force 1 '07
Sabatilles - Dona
119,99 €
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Sabatilles - Dona
Novetats
Nike Air Force 1 '07
Sabatilles - Dona
129,99 €
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Sabatilles - Dona
Novetats
Nike Air Force 1 '07
Sabatilles - Dona
129,99 €
Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Sabatilles - Home
Nike Air Force 1 '07 LV8
Sabatilles - Home
129,99 €
Nike Force 1 Low
Nike Force 1 Low Sabatilles - Nen/a petit/a
Nike Force 1 Low
Sabatilles - Nen/a petit/a
79,99 €
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Sabatilles - Dona
Supervendes
Nike Air Force 1 '07
Sabatilles - Dona
149,99 €
Nike Air Force 1 LV8
Nike Air Force 1 LV8 Sabatilles - Nen/a
Nike Air Force 1 LV8
Sabatilles - Nen/a
109,99 €
Nike Air Force 1 Low By You
Nike Air Force 1 Low By You Sabatilles personalitzables - Dona
Personalitza
Personalitza
Nike Air Force 1 Low By You
Sabatilles personalitzables - Dona
149,99 €
Nike Air Force 1 Mid By You
Nike Air Force 1 Mid By You Sabatilles personalitzables - Dona
Personalitza
Personalitza
Nike Air Force 1 Mid By You
Sabatilles personalitzables - Dona
159,99 €
Nike Air Force 1 High By You
Nike Air Force 1 High By You Sabatilles personalitzables - Dona
Personalitza
Personalitza
Nike Air Force 1 High By You
Sabatilles personalitzables - Dona
169,99 €

Air Force 1 per a dona: comoditat inigualable, estil revolucionari

Dissenyades per Bruce Kilgore el 1982, les Air Force 1 per a dona s'han convertit en tota una icona d'estil, gràcies al seu toc vintage i al seu disseny minimalista. Pensades com a sabatilles de bàsquet per a esportistes d'elit, les Air Force 1 van ser les primeres a oferir amortiment d'aire al taló, per això van revolucionar el món de les sabatilles.

Gràcies a les seves característiques innovadores, les sabatilles Nike Air Force 1 per a dona t'ajuden a superar els teus objectius. L’entresola d'escuma supersuau proporciona un amortiment elàstic per a una sensació de comoditat durant tot el dia. A més, els revestiments cosits afegeixen més subjecció i durabilitat allà on més ho necessites. Les ranures de la sola proporcionen flexibilitat alhora que aporten una sensació de lleugeresa, perquè puguis caminar, córrer i saltar sense que res et freni.

Des del seu rellançament el 1986, les sabatilles Nike Air Force 1 per a dona han estat a l'avantguarda de la innovació en calçat. Els nous dissenys es tradueixen en looks frescos amb tocs retro. Les Nike Air Force 1 Pixel tenen una sola exterior i una entresola més gruixuda, a més del nou logotip de disseny cúbic, per a una sensació atrevida i innovadora. D'altra banda, les Nike Air Force 1 Shadow, amb el Swoosh doble i el disseny en capes, són una reinterpretació de la llegendària sabatilla Air Force 1 que no et deixarà indiferent.