Fes un pas cap al futur amb les Nike Air Max Plus
Amb una part superior amb textura futurista i un estil inconfusible, les Nike Air Max Plus van donar una nova vida al calçat de finals dels 90. Dissenyades originalment per als atletes d'elit, les càmeres d'aire visibles a la sola de les Max Air ofereixen un amortiment lleuger per als que trepitgen més fort. La tecnologia Nike Tuned Air proporciona comoditat i estabilitat d'alta tecnologia a cada pas.
Les sabatilles Air Max Plus, amb una malla lleugera, suau i flexible, ofereixen suport i durabilitat. També són altament transpirables, perquè tinguis els peus sempre frescos i puguis concentrar-te bé. Les punteres de plàstic afegeixen estructura, mentre que les soles de goma ofereixen adherència i tracció per ajudar-te a córrer amb total seguretat i confiança.
Les línies ondulades estan inspirades en les palmeres, les onades i les postes de sol: són el que aporta l'aspecte distintiu i desafiador de les sabatilles Nike Air Plus. Els dissenys més clàssics tenen el dibuix d'una balena entre les càmeres d’aire de les Nike TN. Amb una entresola d'escuma, que garanteix un amortiment suau, s'obté la combinació perfecta d'estil OG i tecnologia moderna.