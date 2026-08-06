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Nike Air Max Plus

(16)
Nike Air Max Plus By Nico Williams
Nike Air Max Plus By Nico Williams Sabatilles personalitzables
Personalitza
Personalitza
Nike Air Max Plus By Nico Williams
Sabatilles personalitzables
209,99 €
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Sabatilles - Home
Nike Air Max Plus
Sabatilles - Home
30 % de descompte
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Sabatilles - Home
+2
Supervendes
Nike Air Max Plus
Sabatilles - Home
189,99 €
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Sabatilles - Nen/a
+5
Supervendes
Nike Air Max Plus
Sabatilles - Nen/a
144,99 €
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Sabatilles - Nen/a petit/a
Supervendes
Nike Air Max Plus
Sabatilles - Nen/a petit/a
104,99 €
Nike Air Max Plus SE
Nike Air Max Plus SE Sabatilles - Dona
+1
Nike Air Max Plus SE
Sabatilles - Dona
189,99 €
Nike Air Max Plus 3
Nike Air Max Plus 3 Sabatilles - Home
Supervendes
Nike Air Max Plus 3
Sabatilles - Home
189,99 €
Nike Air Max Plus VII
Nike Air Max Plus VII Sabatilles - Home
Nike Air Max Plus VII
Sabatilles - Home
199,99 €
Nike Air Max Plus Premium "Scorpion"
Nike Air Max Plus Premium "Scorpion" Sabatilles - Home
Nike Air Max Plus Premium "Scorpion"
Sabatilles - Home
189,99 €
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Sabatilles - Nadó i infant
Nike Air Max Plus
Sabatilles - Nadó i infant
84,99 €
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Sabatilles - Home
Nike Air Max Plus
Sabatilles - Home
189,99 €
Nike Air Max Plus VII
Nike Air Max Plus VII Sabatilles - Home
+1
Supervendes
Nike Air Max Plus VII
Sabatilles - Home
189,99 €
Nike Air Max Plus SE
Nike Air Max Plus SE Sabatilles - Dona
Nike Air Max Plus SE
Sabatilles - Dona
199,99 €
Nike Air Max Plus By You
Nike Air Max Plus By You Sabatilles personalitzables
Personalitza
+8
Personalitza
Nike Air Max Plus By You
Sabatilles personalitzables
209,99 €
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Sabatilles - Home
Supervendes
Nike Air Max Plus
Sabatilles - Home
30 % de descompte
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Sabatilles - Home
Nike Air Max Plus
Sabatilles - Home
30 % de descompte

Fes un pas cap al futur amb les Nike Air Max Plus

Amb una part superior amb textura futurista i un estil inconfusible, les Nike Air Max Plus van donar una nova vida al calçat de finals dels 90. Dissenyades originalment per als atletes d'elit, les càmeres d'aire visibles a la sola de les Max Air ofereixen un amortiment lleuger per als que trepitgen més fort. La tecnologia Nike Tuned Air proporciona comoditat i estabilitat d'alta tecnologia a cada pas.

Les sabatilles Air Max Plus, amb una malla lleugera, suau i flexible, ofereixen suport i durabilitat. També són altament transpirables, perquè tinguis els peus sempre frescos i puguis concentrar-te bé. Les punteres de plàstic afegeixen estructura, mentre que les soles de goma ofereixen adherència i tracció per ajudar-te a córrer amb total seguretat i confiança.

Les línies ondulades estan inspirades en les palmeres, les onades i les postes de sol: són el que aporta l'aspecte distintiu i desafiador de les sabatilles Nike Air Plus. Els dissenys més clàssics tenen el dibuix d'una balena entre les càmeres d’aire de les Nike TN. Amb una entresola d'escuma, que garanteix un amortiment suau, s'obté la combinació perfecta d'estil OG i tecnologia moderna.