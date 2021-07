Com pots impulsar la teva rutina d'entrenament

3. Programa moltes revisions.



Si no controles els teus progressos amb regularitat, pot ser que passis per alt algunes millores més petites o menys evidents, i pots tenir la temptació d'abandonar els entrenaments. "A vegades pot semblar que no estàs progressant en absolut", explica Fearon. Potser penses que has arribat al teu límit, però és possible que encara et quedi més energia, que puguis saltar més alt quan jugues a bàsquet o que hagi millorat el teu son. Tot això són victòries. Utilitza aquests dos mètodes per avaluar-les:



Thompson Rule recomana fer-se tres preguntes després de cada entrenament: què has fet bé, què faries de manera diferent i què faràs millor el pròxim cop. Segons la Nike Master Trainer, això et força a treure alguna cosa positiva de cada sessió d'entrenament alhora que examines amb honestedat com estàn funcionant els entrenaments i quins canvis hi pots fer per poder avançar amb més rapidesa.





Rothstein suggereix repetir un entrenament de referència cada quatre o vuit setmanes per fer un seguiment general de la teva condició física.





Hauries de començar a notar que estàs recuperant la forma física després d'un parell de setmanes consecutives, afirma Thompson Rule. Sigui com sigui, l'experta recomana utilitzar aquest primer mes com a període de gràcia només per "integrar aquesta rutina a la teva vida". Trobar l'equipament que et fa sentir millor, determinar quin és el moment més adequat per entrenar-te o assolir la comoditat amb la teva nova rutina no són coses que aconseguiràs de manera immediata. Probablement necessites fer ajustos fins que tot sigui on ha de ser.





En resum: recuperar un nivell d'entrenament anterior no és fàcil, però l'entrenament mai ho és i sempre val la pena. Com més aviat comencis a augmentar el nivell, abans arribaràs al cim.