Què són els entrenaments de referència i com els pots utilitzar?

Com programar un entrenament de referència

"Hi ha tres moments diferents per incorporar entrenaments de referència en el nostre programa", ens explica Frost: "quan acabem de començar o de tornar després d'un parèntesi (per definir el punt de referència), quan hem fet la mateixa rutina durant un temps i volem veure si estem progressant i quan tractem de millorar alguna cosa específica (de manera que puguem detectar els progressos més petits)".



Independentment del que ens porti a fer un entrenament de referència, hi ha tres regles que hem de seguir per assegurar-nos que en traurem el màxim benefici. Primer, has de donar-ho tot. En segon lloc, deixa constància de la teva puntuació (depèn del que estem mesurant: el temps, les repeticions, el pes, etc.) en tots els intents. En tercer lloc, no facis canvis a l'entrenament la propera vegada que ho intentis. "Estàs comprovant les teves capacitats", diu Frost. "Per més obtenir la informació més precisa, has de portar un registre i ser constant".



"Si vols posar a prova una determinada capacitat de càrdio o una habilitat específica, el primer entrenament de referència hauria d'imitar aquesta activitat", recomana Frost. Per exemple, si vols córrer 1,5 km en menys de set minuts en tres mesos, el punt de referència hauria de ser el temps que trigues a recórrer la distància avui. O si el teu objectiu és fer 10 flexions seguides en sis mesos, el teu punt de referència serà el millor resultat actual. Tenint en compte que es necessiten unes sis setmanes d'entrenament perquè es produeixin canvis fisiològics importants, Clayton recomana mesurar el punt de referència cada tres mesos màxim.



"Mesurar la condició física general és una mica més complicat, ja que cal analitzar més elements. En aquest cas, els entrenaments de referència més eficaços han d'incorporar moviments compostos (exercicis que fan treballar diverses articulacions i grups musculars alhora) i gran part dels sis patrons de moviment bàsics: esquat, gambada, branca, empenta, estirada i desplaçament" explica Clayton. Si es vol millorar la resistència muscular, Frost suggereix fer 100 esquats aeris, 50 abdominals i 25 flexions a la màxima velocitat possible. Si vols millorar la teva força general, hauràs de fer menys repeticions de, per exemple, esquats, aixecaments de pes mort, aixecaments de banca i rems (tots amb el pes adequat), durant un període determinat. Si la idea de crear la teva sessió d'entrenament t'aclapara, pots trobar alguns entrenaments de referència eficaços a la Nike Training Club App.



"Perquè quedi clar: la teva rutina general no ha de consistir només a repetir l'entrenament de referència", adverteix Clayton. "Un programa integral hauria d'abordar no només els moviments relacionats amb els objectius (per exemple, córrer o fer dominacions), sinó també les àrees i els grups musculars que donen suport a aquests moviments, com ara l'enfortiment del tors i els glutis per córrer, i els rems i l'agafada dels braços per a les dominacions", assenyala. Si segueixes els nostres consells, serà més probable que vegis progrés quan facis l'entrenament de referència per la segona, tercera i desena vegada (no hi ha límit).