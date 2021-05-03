La rutina de l'hora daurada de la futbolista internacional Ada Hegerberg et pot ajudar a assolir els teus objectius

Dona color als teus objectius
Consells
Per triomfar en allò que facis, allibera't una mica de la pressió amb el mètode d'acció que fa servir la futbolista internacional Ada Hegerberg.
Gràcies al món de les selfies, la majoria de nosaltres sabem què és "l'hora màgica", o el moment en què es pon o surt el sol i es poden fer fotos amb la millor llum natural sense fer servir cap filtre. Però aquest concepte té altres significats: per a les dones que acaben de ser mares, és la primera hora de contacte pell amb pell amb el nadó. Per a l'estrella de futbol internacional Ada Hegerberg, l'hora màgica és la sessió informal fora de la seva rutina en què millora aspectes com els cops de cap, els penals o xutar amb el peu "menys bo". Sol fer-ho amb el seu pare i la seva germana.
La noruega de 25 anys ha seguit la mateixa rutina a casa des que tenia 10 o 11 anys. Tot i que ara és la davantera principal de l'equip més potent del món, el Lyon, i la màxima golejadora de la lliga europea femenina de tota la història, no vol abandonar el seu costum.
I no ha de fer-ho. Obté bons resultats, però per què, exactament? Probablement, perquè per a ella, l'hora màgica és una qüestió tant física com psicològica. Crear la teva pròpia hora màgica també pot beneficiar-te.
Però què és l'hora màgica?
En psicologia, no hi ha una definició específica d'hora màgica, així que pots inventar-te la teva pròpia. Ara bé, segons la Dra. Stephanie Cacioppo, neurocientífica i directora del Brain Dynamics Laboratory a l'Escola Pritzker de Medicina de la Universitat de Chicago, i membre del Nike Performance Council, hi ha algunes pautes que t'ajudaran a identificar l'hora màgica i diferenciar-la de la resta d'hores.
- Ha de ser un moment ben planificat, no una tasca més al calendari.
- Ha de ser un espai segur (on ningú no et jutgi, ni tan sols tu).
- L'has de passar fent allò que més t'agradi i et faci gaudir. Pot ser un esport o una afició (per exemple, cuinar, jugar a escacs o dibuixar). També pot ser una activitat professional, com ara escriure una novel·la.
- Has de centrar-te a millorar les teves capacitats (aquesta part és la que t'ajudarà a triomfar quan arribi el moment).
Per què has de tenir una hora màgica
Si l'aprofites bé (de seguida en parlarem), l'hora màgica pot oferir-te beneficis que, probablement, no obtens d'un entrenament del dia a dia, d'una sessió de running llarga o d'una estona dibuixant.
1. Milloraràs els teus punts dèbils.
Segons el Dr. Christopher Janelle, professor i director del Performance Psychology Lab de la Universitat de Florida, com més experiència tinguis i més desenvolupis les teves habilitats, més fàcil serà oblidar-te dels bàsics. "Recuperar els principis bàsics sovint és la resposta per superar reptes que semblen més grans i complicats del que són en realitat".
Imagina't que et costa aixecar un pes a una sessió de CrossFit o trobes difícils uns passos de ball. Repassar els conceptes bàsics durant l'hora màgica pot fer que detectis un error o desajustament. Fa poc, a una entrevista amb Nike, Hegerberg va dir que "es tracta de fer repeticions amb qualitat per aconseguir bons resultats". El doctor Janelle i la doctora Cacioppo hi estan d'acord.
2. Guanyaràs confiança.
La repetició és clau per desenvolupar dues habilitats mentals que milloren el rendiment: l'autoeficàcia i la confiança. "Si repeteixes constantment el mateix moviment o rutina, saps que pots fer-ho perquè ho has practicat moltes vegades. Això és l'autoeficàcia, saber que ho aconseguiràs", explica Cacioppo. L'autoeficàcia impulsa la confiança, que et permetrà creure en tu. Això és essencial en moments de pressió, com ara abans de xutar un penal. "La confiança és una mena de barrera contra les distraccions mentals o externes que allibera la teva ment perquè puguis centrar-te en la tasca que estàs fent i dominar-la", explica Janelle.
I si no et surt bé o perds? Li passa a tothom, també a Ada Hergerberg. "La teva hora màgica és com un recordatori gairebé tangible que t'hi has esforçat i pots aconseguir-ho. És la prova que estàs intentant-ho, així que confia-hi. Només milloraràs", comenta Cacioppo.
3. Notaràs que tens més control.
L'hora màgica és la teva estona i, sovint, es manté igual amb el pas del temps. "És una mena d'espai sistemàtic que et permet afrontar de manera conscient els teus pensaments, emocions i aquelles coses que no tens clares. T'ajuda a estructurar-les i resoldre-les en lloc d'estar donant-li voltes", diu Janelle.
Dit d'una altra manera: pots fer servir aquesta rutina per superar les dificultats, tant si és un amor no correspost o una ruptura com una pandèmia. Segons Cacioppo, l'agradable sensació de familiaritat pot ajudar-te a recuperar l'energia i la pau, i et sentiràs millor per afrontar qualsevol situació d'estrès, la qual cosa anomenem resiliència.
"L'hora màgica també és un recurs molt útil per superar els factors desencadenants", matisa Janelle. Imagina't que entres en una espiral d'autocrítica perquè no has batut el rècord personal que tenies pensat, no t'ha sortit bé un dibuix o un oponent fa un comentari desagradable. "Pots fer servir l'espai de la teva hora màgica per recrear aquests moments, entendre com et fan sentir i tornar a plantejar-te com actuaràs per poder superar-los si es repeteixen en un futur".
"La teva hora màgica és com un recordatori gairebé tangible que t'hi has esforçat i pots aconseguir-ho".
Stephanie Cacioppo
Membre del Nike Performance Council
4. Connectaràs millor amb el teu jo interior.
De vegades, acabes a una feina o adoptant un estil de vida que no et representa en absolut. Cacioppo ens explica que prioritzar el teu veritable jo en el dia a dia és essencial per a una vida plena i feliç. "Recuperar una rutina que et representa, que és un pilar fonamental per a tu, sobretot anys després d'haver-la començat, t'ajuda a reconnectar amb tu en moments de pressió", tant si es tracta de la teva família com d'una empresa que ho aposta tot per tu. Per a Cacioppo, l'hora màgica de Hegerberg pot ser allò (entre d'altres) que et fa tocar de peus a terra entre tants triomfs.
5. Et divertiràs.
Segons Janelle, si no et diverteix fer alguna activitat o assolir algun objectiu, és més probable que deixis de fer-ho. Si durant la teva hora màgica et centres a jugar, com ara fer uns tocs a la pilota amb el teu pare, dibuixar el teu animal preferit o tornar a fer aquella recepta que vas aprendre a la infància, i no et prens res gaire seriosament, connectaràs amb els motius reals pels quals vas emprendre la teva passió. Cacioppo afegeix que si t'agrada el que fas, també progresses més ràpid, ja que t'hi involucres més.
Com crear la teva hora màgica
No et preocupis, tot i que el nom sona suggeridor, és molt fàcil crear l'hora màgica. Només has de triar l'activitat que trobes gratificant i que et permet millorar. A continuació, decideix la durada de l'"hora" i la freqüència, i si estaràs a soles o amb companyia.
Segons Cacioppo, "no hi ha respostes correctes o incorrectes". Això sí, la teva hora ha de durar prou perquè puguis ficar-te de ple a l'activitat (segurament, haurien de ser 20 minuts o més) i perquè tinguis ganes de fer-la (pot ser cada dia o una vegada a la setmana, al mes o cada temporada). Activa el mode No molestar al mòbil, cancel·la la teva agenda o fes el possible per reservar-te aquesta estona, comenta l'experta.
Què pots fer durant la teva hora màgica? Cacioppo ens recomana apostar per aquelles habilitats bàsiques que fa molt de temps que hem après, sobretot per les que fa molt de temps que no practiquem. La clau? Notar si somrius durant el procés. Si no és així, segurament no estàs centrant-te en l'activitat correcta. Torna a calibrar fins que la trobis. I quan ho facis, la llum per fer la foto perfecta serà l'adequada, tant si vols com si no.
Text: Charlotte Jacobs
Il·lustracions: Rune Fisker
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