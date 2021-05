La rutina de l'hora daurada de la futbolista internacional Ada Hegerberg et pot ajudar a assolir els teus objectius

Com crear la teva hora màgica

No et preocupis, tot i que el nom sona suggeridor, és molt fàcil crear l'hora màgica. Només has de triar l'activitat que trobes gratificant i que et permet millorar. A continuació, decideix la durada de l'"hora" i la freqüència, i si estaràs a soles o amb companyia.



Segons Cacioppo, "no hi ha respostes correctes o incorrectes". Això sí, la teva hora ha de durar prou perquè puguis ficar-te de ple a l'activitat (segurament, haurien de ser 20 minuts o més) i perquè tinguis ganes de fer-la (pot ser cada dia o una vegada a la setmana, al mes o cada temporada). Activa el mode No molestar al mòbil, cancel·la la teva agenda o fes el possible per reservar-te aquesta estona, comenta l'experta.



Què pots fer durant la teva hora màgica? Cacioppo ens recomana apostar per aquelles habilitats bàsiques que fa molt de temps que hem après, sobretot per les que fa molt de temps que no practiquem. La clau? Notar si somrius durant el procés. Si no és així, segurament no estàs centrant-te en l'activitat correcta. Torna a calibrar fins que la trobis. I quan ho facis, la llum per fer la foto perfecta serà l'adequada, tant si vols com si no.