Com et pots recuperar d'una lesió, segons l'entrenador Gjert Ingebrigtsen

Et diré una cosa molt clara: no t'has de preocupar per si et tornaràs a lesionar o no. Ja et dic jo que et lesionaràs segur. Les lesions ocasionals formen part de tots els esports que hi ha.



No obstant això, si les lesions són habituals, com en el teu cas, cal posar-hi remei. Normalment les segones lesions es produeixen perquè mai no et vas recuperar de la primera.



Ara mateix, només tens un únic objectiu: recuperar-te al 100 %. Fins que no ho aconsegueixis, tots els altres objectius han de ser secundaris. Oblida't dels rècords personals, de les trobades amb altres atletes i dels partits de bàsquet improvisats. No hi ha cap drecera ni cap truc. Per aconseguir el que necessites, has de canviar la teva manera de pensar sobre les lesions.



Entreno tres dels meus fills per córrer mitges distàncies. El meu fill Jakob va tenir una lesió important al desembre del 2019, una fractura per sobrecàrrega a la zona lumbar, i li van dir que tardaria quatre mesos a recuperar-se. Quan ens ho van comunicar, en Jakob em va dir: "Això és el que necessitava per posar a prova la meva motivació".



No veia la lesió com un problema, sinó com un repte que el faria més fort. Va aprofitar el seu esperit competitiu i el va redirigir a la recuperació.



En Jakob i jo vam començar el procés de recuperació amb exercicis de mobilitat i per enfortir el tors el dia després que es lesionés a les 6:00 del matí. No vaig deixar que s'estigués al sofà mirant la tele ni que sentís llàstima per ell mateix. Com més facis això, més difícil se't farà tornar a la rutina. A la nostra família, en circumstàncies normals ens entrenem dos cops al dia, però quan hem de recuperar-nos de lesions importants, fem tres sessions diàries d'entrenament. Tractem les recuperacions com una feina a jornada completa i, així, creem una sensació de realització.



Durant els quatre mesos següents, en Jakob no es va perdre ni una sessió de recuperació.