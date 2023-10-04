Com pots rentar les sabatilles de malla
Cura dels productes
Amb aquests consells senzills, podràs rentar les sabatilles de malla o Nike Flyknit.
Material
- Detergent suau per a roba, sabó o productes de neteja per a sabatilles
- Bicarbonat (opcional)
Utensilis
- Raspall per a sabates o raspall de dents net
- Draps suaus (p. ex., de microfibra)
- Galleda petita
- Forma o paper de diari
El calçat Nike Flyknit s'ha dissenyat per oferir un alt rendiment amb fibres molt resistents que creen una part superior lleugera amb zones estratègiques de subjecció, elasticitat i transpirabilitat. Embrutar-se les sabatilles forma part de l'exercici.
Tant se val si et poses les sabatilles Nike Flyknit per córrer, jugar a futbol o a bàsquet o durant el dia a dia; segur que es taquen. Renta les sabatilles de teixit Knit o de malla amb freqüència per mantenir-les com noves.
Nike no recomana rentar les sabatilles a la rentadora. La manera més efectiva de netejar les sabatilles de malla o Nike Flyknit és rentar-les a mà.
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Segueix aquests passos senzills per renovar les teves sabatilles.
Com cal rentar a mà les sabatilles Nike Flyknit i altres models de malla
1.Prepara una solució de neteja
Mescla una mica de detergent o sabó suau en una galleda amb aigua freda o tèbia. No facis servir aigua calenta, ja que pot afectar el tint de les sabatilles. També cal evitar productes químics forts o lleixiu.
2.Treu la brutícia amb un raspall
Raspalla la brutícia de la part superior. A continuació, copeja les soles de les sabatilles entre si per treure'n les masses de brossa. Fes-ho fora de casa o a la pica.
3.Treu els cordons
Treu els cordons per rentar-los a mà o a la rentadora. Per rentar-los a mà, aplica la mescla amb sabó als cordons amb les mans i esbandeix-los amb aigua freda. Per rentar-los a màquina, fica'ls dins d'una bossa de malla i posa en marxa la rentadora amb un programa delicat. Deixa que s'assequin a l'aire, ja que l'assecadora pot fer malbé els capçats dels cordons.
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4.Emplena-les amb paper de diari
Emplena les sabatilles amb boles de paper de diari, draps o una forma per mantenir el disseny.
5.Frega les sabatilles amb la solució de neteja
Amb un raspall per a sabates o un raspall de dents net, frega les sabatilles en la direcció del patró de teixit Knit amb el líquid ensabonat. Tingues en compte que la direcció pot variar en cada part de la sabatilla en funció de la densitat i el patró del teixit Knit. No les freguis amb gaire força i prova de no fer-ne malbé el teixit.
6.Neteja la resta de les sabatilles
Raspalla els laterals i la part inferior de les sabatilles.
7.Eixuga-les amb una tovallola
Treu l'excés de sabó amb un drap net. Repeteix els passos 5 i 6 tantes vegades com calgui. Si les sabatilles estan molt brutes, hauràs de repetir-los unes quantes vegades.
8.Deixa que les sabatilles s'assequin a l'aire
Eixuga-les amb un drap sense fregar i deixa que acabin d'assecar-se a l'aire. La calor de l'assecadora pot fer malbé les sabatilles, així que et recomanem que no facis servir aquest electrodomèstic.
Text: Hannah Singleton
Preguntes freqüents
Es poden posar les sabatilles Nike Flyknit a la rentadora?
Nike no recomana posar les sabatilles Nike Flyknit (ni cap altre model) a la rentadora perquè estan confeccionades amb teixits delicats. Les sabatilles Nike Flyknit i de malla s'han de rentar a mà.
Es poden posar les sabatilles Nike Flyknit a l'assecadora?
La calor de l'assecadora pot fer malbé el teixit Knit, de manera que et recomanem que deixis assecar les sabatilles Nike Flyknit o de malla a l'aire.
Com es netegen les sabatilles de malla Nike blanques?
Si vols que les teves sabatilles de malla Nike de color blanc siguin més brillants, barreja dues parts de bicarbonat amb una part d'aigua. Aplica la pasta que es forma a la part superior amb un raspall suau i frega-les en la direcció del patró de malla o teixit Knit.
També pots aplicar aquesta mescla a la sola de goma per treure'n la brutícia o les taques. Espera 30 minuts perquè la solució amb bicarbonat faci efecte i, per últim, eixuga el teixit amb un drap humitejat.
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