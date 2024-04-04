Avantatges dels banys amb sulfat de magnesi

Els beneficis de prendre un bany amb sal d'Epsom després d'entrenar-te
Esports i activitat
Has estat rumiant sobre els beneficis de submergir-te en un bany calent?
Totes les bones rutines de fitnes haurien d'incloure activitats de recuperació igual de beneficioses. Si bé no paren mai de sortir noves tendències i consells per a la recuperació, hi ha un remei senzill de fa segles que s'ha mantingut fins avui dia: els banys de sal d'Epsom.
Alguns atletes i experts del món del fitnes diuen que els banys de sal d'Epsom poden reduir la inflamació i el cruiximent muscular. I doncs, com funcionen? I com es preparen? Diversos experts desentranyen la ciència i ens expliquen els beneficis potencials dels banys amb sal d'Epsom després d'un entrenament.
Però què és la sal d'Epsom?
La sal d'Epsom, coneguda també com a sulfat de magnesi, és una sal mineral que s'obté de manera natural. En podràs trobar fàcilment en una botiga d'alimentació o una farmàcia i la pots dissoldre directament en un bany calent. A diferència de la sal alimentària, la d'Epsom no es digereix.
El nom prové de la localitat d'Epsom (Anglaterra), on fa uns 400 anys un pagès va descobrir la sal i va convertir el poble en una destinació d'escapades balneàries per als habitants de Londres que volien guarir-se rascades, erupcions i problemes de cruiximent.
Avui dia, molta gent fa servir la sal d'Epsom per a una gran varietat de possibles finalitats terapèutiques. Tot i que no hi ha estudis definitius que demostrin l'eficàcia dels banys amb sal d'Epsom, molta gent diu que l'ajuda a alleugerir el dolor de l'artritis, així com la inflamació, els blaus, el restrenyiment, l'insomni i la migranya.
Pel que fa a la recuperació, normalment prenen banys amb sal d'Epsom les persones que volen alleujar el dolor i la rigidesa musculars. T'ho expliquem a continuació.
Els banys amb sal d'Epsom tenen algun benefici per a la recuperació?
Els defensors dels banys amb sal d'Epsom creuen que, quan s'afegeix la sal a l'aigua calenta, el magnesi es dissol i el cos l'absorbeix a través de la pell, cosa que aporta una llarga sèrie de beneficis.
I per què és útil el magnesi, sobretot quant a la recuperació després d'un entrenament? "El magnesi és un mineral essencial que es troba al cos i que facilita el moviment normal dels músculs, com ara la contracció i la relaxació", explica Dennis A. Cardone, doctor en osteopatia, especialista en medicina esportiva i metge d'equips en programes atlètics com ara el gran torneig de tennis dels EUA. De fet, aquest nutrient no només manté els músculs sans i actius, sinó també els ossos, el cor i pràcticament tots els òrgans del cos.
"De vegades, les persones amb deficiència de magnesi tenen problemes de rampes o dolors musculars", diu Jason Machowsky, especialista certificat en entrenament de força i condicionament i fisiòleg de l'exercici. Un petit estudi fet amb homes ciclistes professionals també va descobrir que els suplements de magnesi podien facilitar la recuperació després de sessions intenses d'exercici i que tenien un "efecte protector en els danys musculars". Machowsky adverteix que, per prendre suplements, cal l'orientació d'un metge, metgessa o dietista. Per sort, hi ha molts aliments que en tenen, com ara les verdures de fulla verda, els llegums, la fruita seca, les llavors i els cereals integrals.
L'únic problema, tal com explica Machowsky, és que encara no s'ha demostrat que el magnesi s'introdueixi al cos amb un bany calent amb sal d'Epsom. "No hi ha prou estudis que demostrin que la sal d'Epsom es pugui absorbir a través de la pell en una quantitat prou significativa per influir en els nivells de magnesi en sang", diu l'expert.
"Sembla que els beneficis dels banys amb sal d'Epsom estan totalment relacionats amb la immersió en aigua calenta", comenta Cardone. Si bé els banys de gel s'han popularitzat darrerament per reduir la inflamació, Cardone explica que els banys d'aigua calenta poden millorar l'elasticitat del teixit connectiu i la circulació, que porta oxigen i nutrients als músculs. Això pot ajudar a reduir el dolor provocat pel cruiximent muscular.
Cardone i Machowsky indiquen que els banys calents també tenen un altre benefici indirecte per a la recuperació. "El més important, potser, és que submergir-se en aigua calenta pot ser relaxant i beneficiós per a la salut mental i emocional", diu Cardone.
Els estudis demostren que els banys amb aigua calenta poden reduir el cortisol, una hormona de l'estrès. Un estudi de l'any 2019 de la revista Sleep també va descobrir que prendre un bany d'aigua calenta de 10 minuts una hora o dues abans d'anar a dormir ajudava les persones a adormir-se més ràpidament i millorava la qualitat del son. I, tal com indica Cardone, dormir bé entre vuit i nou hores és important perquè els músculs es recuperin i funcionin.
"Com que vivim en un món estressant, tot el que puguem fer per crear-nos un entorn tranquil, com ara dedicar temps a relaxar-nos i a deixar descansar el cos, compta, tant si hi ha sal com si no", diu Machowsky.
A més, cal tenir en compte l'efecte placebo, és a dir, la resposta corporal als pensaments. Els investigadors han descobert que els placebos (o tractaments inactius, com ara una pastilla de sucre) poden produir canvis fisiològics reals i mesurables amb beneficis semblants als dels medicaments. Dit d'una altra manera, si creus que els banys amb sal d'Epsom et calmen, milloren el dolor muscular o acceleren la recuperació, ja tens un motiu suficient per continuar prenent-ne. "Si creus que t'ajudarà, segurament serà així", explica Machowsky, encara que no disposem de dades concloents per afirmar que la causa directa sigui el sulfat de magnesi.
Els banys amb sal d'Epsom tenen algun efecte secundari?
Si bé cal investigar més sobre aquest tema per determinar si el magnesi es pot absorbir a través de la pell per guarir el cruiximent o accelerar la recuperació, Machowsky i Cardone diuen que aquesta pràctica té un risc baix.
Tanmateix, si tens una cremada, una ferida o alguna infecció a la pell, val més que te n'abstinguis. Si tens una afecció cutània com ara un èczema, psoriasi o la pell sensible, consulta primer el teu metge o metgessa.
La dermatòloga Jennifer Chwalekcomenta que, en alguns casos, els banys amb sal d'Epsom poden reduir algunes afeccions cutànies com ara els èczemes o la psoriasi gràcies als efectes antiinflamatoris del magnesi. Segons la doctora, alguns estudis indiquen que el magnesi aplicat directament a la pell es pot absorbir a través dels fol·licles dels pèls.
Això sí, la temperatura de l'aigua és clau. "Una aigua massa calenta (tant si té sal d'Epsom com si no) pot ser perjudicial per a la pell, perquè la pot ressecar", diu Chwalek.
Com cal prendre un bany amb sal d'Epsom
Si bé els beneficis són anecdòtics, els banys amb sal d'Epsom no tenen gaires riscos i solen ser accessibles i segurs per a la majoria de la gent.
Si vols provar de prendre un bany amb sal d'Epsom per reduir l'estrès, alleujar el dolor muscular i millorar el son, només cal que afegeixis una tassa de sal d'Epsom (busca un producte que contingui un 100 % de sulfat de magnesi) a la banyera mentre l'omples d'aigua.
"Crec que els banys amb sal d'Epsom poden ajudar a relaxar-te després de fer ioga o exercici, sempre que l'aigua no sigui massa calenta", indica Chwalek.
Frequently Asked Questions
Should you rinse off after an Epsom salt bath?
This is your choice. Some people choose not to rinse after taking an Epsom bath. Others might want to follow up their Epsom salt bath with a quick shower to rinse off any excess salt since it could dry out the skin.
How long should you sit in a bath with Epsom salt?
This is a personal preference, but it’s generally recommended to give yourself at least 15 minutes. If baths are stress-relieving for you, stay for up to an hour.
Words by Kylie Gilbert