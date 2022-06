Com tractar el dolor muscular després d'un entrenament dur, segons els experts

Si el dolor muscular s'ha convertit en la tònica habitual després dels entrenaments, fins i tot quan no han estat gaire intensos, és possible que estiguis progressant massa de pressa, afirma Millar. Modifica el programa d'entrenament per emfatitzar i afavorir la recuperació muscular. A més a més, assegura't d'ajustar la intensitat dels entrenaments en funció del propòsit de cadascun. En altres paraules, els dies tranquils han de ser tranquils i els entrenaments intensos, intensos. L'objectiu és no donar-ho tot en cada entrenament perquè el cos tingui temps de recuperar-se.

"L'única estratègia d'eficàcia provada per reduir el dolor muscular després de l'exercici i millora la recuperació és l'enfocament progressiu", explica Millar.

Com pots saber si t'estàs passant amb la intensitat? Mack comenta que, a més de dolor muscular, segurament pateixes altres senyals de sobreentrenament, com ara fatiga (encara que no t'entrenis), irritabilitat, son, tensió, estrès i manca de motivació. També és possible que tinguis problemes de mobilitat a causa del cruiximent, com ara que sentis incomoditat a la cadira o tinguis problemes per aixecar els braços sobre el cap.

És normal que tinguis una mica de cruiximent, sobretot després d'un entrenament intens. Ara bé, Mack ens indica que, si sents gaire dolor, sobretot si és intens i agut, cal consultar un/a metge/essa, ja que aquest tipus de dolor sol estar relacionat amb factures per sobrecàrrega, esquinços o altres lesions relacionades amb el sobreentrenament.

Text d'Elizabeth Millard