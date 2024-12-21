Exercicis recomanats per experts per reforçar la zona lumbar
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Diversos fisioterapeutes ens expliquen vuit exercicis per enfortir la zona lumbar.
A l'hora de fer exercici, una de les zones principals que cal treballar és la lumbar. Es considera una àrea estabilitzadora del cos i està formada per músculs que contribueixen a la força abdominal.
A més, quan no fas exercici ni mous la zona lumbar, aquests músculs comencen a afeblir-se i això pot causar dolor lumbar. Mentre que hi ha mètodes d'entrenament com el ioga, la barra i el Pilates que incorporen moviments que treballen la zona lumbar, també hi ha exercicis específics per enfortir aquests músculs que pots fer a casa o al gimnàs.
"És important enfortir la zona lumbar per tenir una base sòlida per fer exercici", explica Kacie Shively, doctora en fisioteràpia i fisiòloga de l'exercici certificada per l'ACSM. "Com més forta tinguis la zona lumbar, menys probable és que et lesionis quan la posis a prova".
Per què és important reforçar la zona lumbar
El cos depèn de la regió lumbar per a pràcticament totes les activitats que fem al llarg del dia, així que mantenir-la forta ens permet seguir fent tot tipus d'activitats: des de tasques petites, com ara aixecar-se d'una cadira, fins a tasques més grans, com moure un moble o pujar les escales amb les bosses de la compra.
"Tenir prou força a la zona lumbar és essencial per mantenir l'esquena recta, tant en la postura asseguda com dempeus", explica Rami Hashish, doctor en fisioteràpia. "Tenir poca força a la zona lumbar és una de les causes principals d'una mala postura, i pot provocar moviments compensatoris i forçar altres músculs i articulacions. Com a conseqüència, es pot produir un desgast excessiu i lesions".
Alguns estudis demostren que reforçar la regió lumbar també pot contribuir a la longevitat, ja que "ajuda el cos a tornar-se més resistent a les exigències del dia a dia i minimitza el risc de patir dolor lumbar en el futur", explica Eni Kadar, doctora en fisioteràpia i especialista en punció seca.
Quina és la clau per optimitzar la força de la regió lumbar? Incloure exercicis a la teva rutina d'entrenament que se centrin en aquesta zona, a més d'exercicis que treballin el tors.
Vuit exercicis per a la zona lumbar aprovats per experts
Molts dels exercicis que són beneficiosos per a la zona lumbar també tenen un paper fonamental a l'hora d'enfortir els músculs abdominals i els glutis. A més, enfortir els músculs del tors i els glutis pot ajudar a protegir l'esquena quan fas exercici, des del running fins als aixecaments de pes mort.
"Quan enfortim la regió lumbar, podem optimitzar els moviments i fer-los amb més potència i menys tensió, dispersar uniformement la força entre la part superior i inferior del cos i reduir el risc de lesions", explica Shively. "Assegurar-nos que el nostre entrenament inclogui més exercicis que activin i reforcin la regió lumbar, fins i tot en la fase d'escalfament de cada entrenament, és fonamental per mantenir una bona salut física".
Aquests són els millors exercicis per reforçar la zona lumbar, segons Kadar, Hashish i Shively. Per a una sèrie completa, fes tots aquests exercicis. Els atletes més avançats o les persones que busquin un repte, poden fer entre dues i tres sèries.
1.Superman
L'exercici del Superman és una manera senzilla i efectiva de reforçar la zona lumbar.
- Per començar, estira't de bocaterrosa i estira els braços davant teu, com si fossis un superheroi volant.
- Fent servir els músculs del tors, aixeca les cames i els braços de terra entre 10 i 15 centímetres i mantén aquesta posició durant cinc segons.
- Baixa a poc a poc els braços i les cames comptant tres segons.
- Per fer una sèrie completa, repeteix l'exercici 10 vegades.
2.L'ocell-gos
Un altre exercici efectiu per a la zona lumbar és l'ocell-gos. Per fer-lo, cal posar-se de quatre grapes (amb les mans i els genolls a terra), amb l'esquena recta i les espatlles alineades amb les mans.
- Aixeca el braç esquerre i la cama dreta fins que estiguin a l'altura de l'esquena. Mantén l'esquena recta. Per fer-ho, baixa el maluc dret perquè quedi en línia amb el maluc esquerre i imagina't que fas equilibri amb un got d'aigua a la part mitjana de l'esquena.
- Mantén aquesta posició durant cinc segons i baixa a poca a poc el braç i la cama fins a terra en tres segons. "Fes aquest exercici amb control, passant d'un moviment a l'altre sense deixar que els malucs es balancegin d'un costat a l'altre", recomana Shively.
- Per fer una seqüència completa, repeteix aquest moviment a cada costat amb el braç dret i la cama esquerra. Fes 10 repeticions.
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3.Ponts de glutis
Els ponts de glutis se centren en els glutis, però com diu Shively, també són un entrenament excel·lent per a l'esquena, ja que reforcen els músculs abdominals, que sostenen la zona lumbar.
- Estira't de panxa enlaire amb els genolls flexionats i els peus plans a terra, a una amplada lleugerament superior a la de les espatlles.
- Els peus haurien de quedar just a sota dels genolls i els dits del peu mirant cap endavant, és a dir, formant una lleugera línia diagonal, ja que els genolls estan a una amplada una mica superior a la de les espatlles.
- Posa els braços al costat del cos, amb els palmells cap avall.
- "Comença fent força amb els glutis. Després, posa la part inferior de l'esquena plana i mantén aquesta posició quan aixequis els malucs del terra per crear un 'pont' amb el cos", explica Shively. Si no notes res a la cadena posterior del cos, intenta pressionar el terra amb els talons per activar encara més els músculs.
- Baixa lentament el cos fins a la posició inicial baixant l'esquena vèrtebra a vèrtebra i després els malucs. Repeteix-ho de 10 a 15 vegades per fer una sèrie completa.
Per posar a prova la teva força, Shively recomana mantenir la posició del pont durant sis segons abans de tornar a baixar l'esquena.
4.Planxa lateral
Com que activen el tors i treballen l'equilibri, les planxes laterals poden enfortir els músculs de la zona lumbar i, a la llarga, enfortir els músculs del tors i millorar l'estabilitat. Les planxes també treballen els músculs que estabilitzen la columna. Aquest exercici no només ajuda a enfortir-los, sinó també a prevenir el dolor lumbar.
- "Estira't sobre el costat esquerre del cos, amb el braç esquerre alineat amb l'espatlla, la cama dreta lleugerament flexionada i la cama esquerra recta, amb la part exterior del peu esquerre a terra", diu Hashish.
- Col·loca't en posició de planxa aixecant-te sobre el colze i el peu esquerre. Si aquest exercici et resulta difícil o prefereixes fer una planxa lateral completa, prova de flexionar la cama esquerra i estirar la cama dreta mentre et centres a tirar l'abdomen cap endins. Per fer-ho una mica més difícil, pots aixecar la cama dreta perquè s'activi encara més el tors.
- Després, mantén aquesta posició durant 20 segons i repeteix l'exercici a l'altre costat per completar la sèrie.
- Per a un entrenament efectiu, Hashish recomana fer cinc sèries de planxes laterals en total.
5.Passos antirotació
Els passos antirotació consisteixen a lligar una banda de resistència en una porta (o a la maneta d'una màquina de politja del gimnàs) a l'altura de la cintura, col·locar-te de costat i sostenir les bandes davant teu i al centre per fer un press pallof. Aquest exercici ajuda a estabilitzar el tors, que és clau per enfortir la zona lumbar.
- Lliga una banda de resistència a una porta o a una màquina de politja a l'altura de la cintura, tal com hem indicat abans.
- Fes dues passes laterals i dues passes més cap a la posició inicial. Fes 10 repeticions.
- Un cop hagis acabat, gira't i fes-ho a l'altre costat.
- Per fer aquest exercici, Shively recomana mantenir sempre una lleugera tensió a la banda o a la politja i fer dues repeticions a cada costat.
6.Dominacions
Penjar-se d'una barra de dominacions pot ajudar a estirar els músculs de l'esquena, però no serveix només per això: també pot descomprimir la columna i millorar l'estabilitat a la regió lumbar.
- Per començar, col·loca les mans a la barra amb els palmells cap endavant, a l'amplada de les espatlles.
- "Activa els músculs de l'esquena i comença el moviment fent baixar els omòplats. Després, aixeca el cos cap a la barra", diu Shively,
- que recomana fer quatre sèries de cinc repeticions amb una barra de dominacions o una màquina de dominacions assistida del gimnàs, en funció de quin nivell tinguis.
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7.La maleta
La maleta consisteix a aguantar un pes rus o unes manuelles (o un altre objecte que pesi) amb una mà mentre camines uns 6 o 9 metres per fer una repetició.
"Això fa que treballin els músculs que s'encarreguen d'estabilitzar els moviments de flexió lateral de la zona lumbar i de la columna", diu Kadar.
- Mentre aguantes un pes moderat/elevat en una mà, activa el core portant l'abdomen cap a la columna, tingues les espatlles cap enrere i assegura't que estiguin anivellades. També has de mirar que no t'estiguis inclinant cap a un costat. Si se't fa difícil mantenir les espatlles al mateix nivell, com si formessin un quadrat, utilitza menys pes.
- "Notaràs com treballen el core i els músculs lumbars per mantenir-te dret/a alhora que notes més pes d'un costat", diu Kadar.
- Fes dues voltes (una volta serien entre 6 i 9 metres) abans de canviar el pes a l'altre costat. Llavors, repeteix l'exercici fins que facis un total de 4 voltes.
8.Pes mort rus
El pes mort rus se centra específicament en "tota la cadena posterior, que inclou la part superior de l'esquena, la zona lumbar, els glutis i els isquiotibials, per això és un moviment compost excel·lent", explica Kadar. Els exercicis funcionals com aquests són essencials per enfortir tot el cos i són útils per dur a terme activitats diàries amb la postura correcta, sigui agafar coses de terra o aixecar-se d'una cadira.
- Per fer un pes mort rus, col·loca't dempeus amb els peus a l'amplada de les espatlles i un pes rus de pes moderat entre els talons.
- Per col·locar-te en la posició inicial, tira el pit cap amunt, empeny lentament els malucs cap enrere i flexiona lleugerament els genolls mentre agafes el pes rus. En aquesta flexió de malucs, els genolls es dobleguen menys i la part superior s'inclina més que quan fem un esquat. Agafa la nansa del pes rus amb les mans.
- Empeny els talons i posa't dempeus.
- Fes aquest moviment a l'inrevés i torna a posar el pes rus a terra. Repeteix-ho de 8 a 12 vegades. Si tens tensió als isquiotibials, pots col·locar davant teu una cadira o un tamboret baix que pugui suportar pes i col·locar-hi el pes rus per evitar arquejar la zona lumbar o que et caigui el pes rus quan arribis al punt més baix.
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Tingues-ho en compte
Si sols tenir dolor lumbar, és important que visitis un professional de la salut abans d'incloure aquests exercicis de força a la teva rutina d'entrenament perquè pugui determinar la causa del dolor i ajudar-te a crear un pla d'acció per tractar-lo.
Text: Jessie Quinn