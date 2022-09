Com pots fer un entrenament HIIT en una habitació d'hotel quan viatges

Músculs que es treballen: pectorals, tríceps, bíceps i músculs del tors i de les espatlles

Per què és beneficiós: Matheny explica que hi ha un motiu pel qual les flexions són un dels exercicis estrella sense equipament, i és que es treballen molts músculs diversos de la part superior del cos al mateix temps. A més, el nivell de dificultat es pot augmentar o disminuir en funció del repte que et vulguis proposar.



Instruccions:

Col·loca't de quatre grapes i deixa els palmells de les mans a terra, de manera que quedin alineats amb les espatlles. Deixa els braços rectes i estira les cames enrere al mateix temps per quedar-te en posició de planxa. Les cames haurien de quedar rectes, amb els peus a l'amplada dels malucs. Activa el tors i comença a doblegar els colzes fent-los anar enrere (tot i que no passa res si van una mica cap als costats) a poc a poc i de manera controlada. Mantén la mirada lleugerament cap endavant. Quan el pit gairebé toqui a terra, atura't i fes força amb els palmells de les mans per tornar a la posició de planxa amb els braços rectes. Repeteix l'exercici entre 10 i 15 vegades. Fes dues o tres sèries, amb una pausa d'entre 30 i 60 segons entre cadascuna.

Per rebaixar el nivell: fes flexions de paret. Per començar, col·loca't dempeus a una distància aproximada d'entre 30 i 60 cm d'una paret, o allunya-te'n de manera que puguis tenir els braços totalment estirats amb els palmells de les mans contra la paret. Segueix els mateixos passos indicats anteriorment per fer el moviment, és a dir, activa el tors quan apropis el cos a la paret i, quan gairebé la toquis amb el pit, fes força amb els palmells per tornar a estirar els braços.

Per augmentar el nivell: col·loca les mans a terra i posa els peus sobre una cadira o un llit. Segueix els mateixos passos indicats anteriorment, és a dir, activa el tors quan abaixis el cos i, quan el pit gairebé toqui el terra, fes força amb els palmells per tornar a estirar els braços.