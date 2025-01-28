Pantalons curts de running amb butxaca per al telèfon: per què són tan pràctics

Per què els pantalons de running han de tenir una butxaca per al telèfon?
Guia de compra
Si vols escoltar música o podcasts, fer servir dades d'ubicació o trucar a un amic o una amiga mentre corres, a continuació t'expliquem com pots portar el teu accessori de fitnes preferit (el telèfon) mentre et mous.
Si busques una mica de motivació per mantenir la teva rutina de running, et recomanem córrer mentre escoltes una playlist, un podcast o una carrera guiada per àudio de la Nike Run Club App que t'inspiri. Per descomptat, per a això has de portar el telèfon a sobre mentre corres.
Portar el telèfon a la mà durant una sessió de running pot ser molt incòmode i incrementar el risc d'entrebancar-te i trencar-lo. A més, també pot fer que et suïn molt les mans i el mòbil rellisqui i caigui a terra. Per evitar aquests problemes, et recomanem que pensis bé què et posaràs per córrer si vols portar el telèfon amb seguretat. Al cap i a la fi, segur que dediques una estona a triar les sabatilles de running adequades, l'equipament i els altres bàsics que necessites per fer front a les inclemències del temps, oi? Doncs no t'oblidis tampoc de trobar un bon lloc per desar-hi el telèfon mentre corres.
Fes un cop d'ull als pantalons llargs i curts de running més populars de Nike amb butxaques per portar el telèfon:
Per què hauria de sortir a córrer amb el telèfon?
Com pots transportar el telèfon durant una carrera
- Porta pantalons curts de running amb butxaques per desar-hi el telèfon. Nike té pantalons curts de running amb butxaques de diverses formes i talles. Pots triar entre dissenys amb butxaques tradicionals amb cremallera o models amb una butxaca lateral profunda que tingui la mida exacta del teu telèfon. A més, tenim pantalons curts transpirables amb una butxaca a l'interior de la cintura. D'altres també inclouen una butxaca posterior per desar-hi les teves coses amb seguretat. Qualsevol d'aquestes opcions és bona per mantenir el telèfon segur mentre corres.
- Enganxa'l al braç. Una altra opció perfecta per a molts runners són els braçals especials per a telèfons, que tenen un compartiment dissenyat per portar-hi el dispositiu. Si vols afegir un accessori addicional al teu look de running, aquesta manera et pot resultar molt pràctica.
- Guarda'l als sostenidors esportius. Segurament, aquest mètode mantindrà el telèfon segur, però pot ser una mica incòmode en funció de l'ajust dels sostenidors esportius que portis. A més, el telèfon s'impregnarà de suor quan entris en calor i comencis a donar-ho tot.
- Porta'l a la mà amb una corretja. Portar una funda antilliscant per al telèfon amb una corretja regulable t'ajudarà a tenir el telèfon lligat a la mà en lloc de transportar-lo sense cap mena de seguretat. La mà no es cansarà tan ràpidament com si portessis el telèfon sense la corretja, però tot i amb això, també et caldrà sostenir el pes del dispositiu amb la mà durant la carrera.
A més, també pots fer servir armilles, cinturons i motxilles per desar-hi el telèfon, però aquests accessoris poden afectar la comoditat. Afegir una altra peça al teu look de running pot reduir la llibertat de moviment. És possible que compris diversos accessoris diferents per portar el telèfon i acabis tornant-los perquè són molt voluminosos o no et resulten còmodes mentre corres. Per evitar-ho, prova de fer servir primer el que ja tinguis. Porta pantalons de running (o malles o leggings) que ja tinguin una butxaca incorporada.
No portis el telèfon a la mà
Una altra raó per la qual no hauries de tenir el telèfon a la mà mentre corres són les distraccions. Mirar el dispositiu mentre corres pot fer que rellisquis o caiguis si tens una ensopegada i perds el control dels peus, i creiem que no vols fer-te mal ni fer malbé el telèfon, així que procura guardar-lo en un lloc segur.
Les butxaques permeten desar el telèfon amb seguretat
Les millors parts inferiors amb butxaques per al telèfon
Quan tinguis clar quin tipus de pantalons de running amb butxaques t'agrada més, busca models amb aquestes característiques:
- Un teixit elàstic que t'ofereixi una llibertat de moviment extraordinària, com el teixit Nike Dri-FIT
- Un material transpirable, que gestioni la suor i d'assecat ràpid
- Una mica de compressió perquè es mantinguin a lloc
- Protecció completa
Quan arribi el moment de triar els pantalons de running perfectes, centra't en les teves preferències de longitud i ajust en comptes de prioritzar els models amb butxaques. És més important l'ajust dels pantalons que la ubicació específica de la butxaca. Assegura't només que el compartiment per al telèfon té la mida adequada per al teu dispositiu.
Amb cremallera o sense?
Normalment, els pantalons de running amb diverses butxaques en tenen almenys una amb cremallera. Si aquesta butxaca és prou gran per al telèfon, perfecte. Si no, pots guardar-hi altres objectes de valor que vulguis portar a sobre mentre corres, com per exemple les claus, diners en efectiu, targetes de crèdit o el document d'identitat. Les butxaques amb cremallera van molt bé per transportar el telèfon de manera segura, però la cremallera no sempre és imprescindible. Tria el mètode que et funcioni millor a tu.