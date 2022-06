Pantalons curts de running amb butxaca per al telèfon: per què són tan pràctics

Si busques una mica de motivació per mantenir la teva rutina de running, et recomanem córrer mentre escoltes una playlist, un podcast o una carrera guiada per àudio de la Nike Run Club App que t'inspiri. Per descomptat, per a això has de portar el telèfon a sobre mentre corres.



Portar el telèfon a la mà durant una sessió de running pot ser molt incòmode i incrementar el risc d'entrebancar-te i trencar-lo. A més, també pot fer que et suïn molt les mans i el mòbil rellisqui i caigui a terra. Per evitar aquests problemes, et recomanem que pensis bé què et posaràs per córrer si vols portar el telèfon amb seguretat. Al cap i a la fi, segur que dediques una estona a triar les sabatilles de running adequades, l'equipament i els altres bàsics que necessites per fer front a les inclemències del temps, oi? Doncs no t'oblidis tampoc de trobar un bon lloc per desar-hi el telèfon mentre corres.