Quines motxilles són millors per a la feina, l'escola, i per viatjar?

La motxilla per a la feina perfecta ha de ser còmoda de portar i poder resistir moltes hores d'ús. També necessites prou espai per desar-hi els objectes personals. No et farà cap mal tenir una motxilla elegant per a la feina, que mostri que ets un professional i que ja no vas a l'escola.

Les motxilles per a la feina han de tenir butxaques de totes les mides. No només t'ha de permetre portar-hi papers, el portàtil i segurament el dinar, sinó que també ha de tenir espai d'emmagatzematge de fàcil accés per als objectes més petits. Les claus, el mòbil, la cartera i la targeta d'identificació es podrien perdre dins del compartiment principal de la motxilla. Assegura't que la motxilla que tries té moltes butxaques. Si, a més, té butxaques específiques per desar-hi coses com una ampolla d'aigua o el telèfon, millor encara. Així hi encaixaran perfectament.

La comoditat també és bàsica, sobretot a l'hora de portar les coses cap a casa després d'un dia llarg a l'oficina. Busca una motxilla amb enconxat a la part posterior i amb corretges regulables per a més comoditat.

També t'interessa que la motxilla sigui duradora, així que busca'n una de resistent a l'aigua, per si de cas, i dissenyada per a un ús prolongat.

L'element imprescindible que ha de tenir una motxilla per a la feina és un compartiment o una funda per al portàtil. Encara que només portis una tauleta, et cal un lloc específic on els dispositius electrònics quedin protegits.

Tenir una motxilla per al portàtil és especialment pràctic si vas a la feina en transport públic. Desplaçar-se amb tren o amb autobús pot ser dur, tant per a tu com per a la motxilla, però saber que el teu dispositiu està protegit et donarà tranquil·litat.

Algunes motxilles d'aquest tipus tenen una butxaca independent per al portàtil amb enconxat addicional. Altres tenen una funda extraïble que subjecta el dispositiu i que s'ajusta de manera segura al compartiment principal de la motxilla. Tant si fas servir una butxaca específica com una funda per al portàtil, no t'hauràs de preocupar de la seguretat del teu dispositiu si reps un cop o una empenta o et cau la motxilla.