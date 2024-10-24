Com triar la millor jaqueta de running Nike per al fred

Com pots triar la millor jaqueta o armilla de running Nike per al fred
Guia de compra
Gaudeix d'una calidesa aïllant i de protecció contra la pluja amb aquestes jaquetes de running Nike per al temps fred.
El running a l'hivern pot ser molt divertit si tens l'equipament adequat per resistir el fred. La jaqueta de running ideal ha de proporcionar la calidesa que necessites i mantenir la transpirabilitat i la protecció contra les inclemències del temps.
Combina la jaqueta amb unes sabatilles de running impermeables i equipament d'hivern, com ara guants de running i una cinta absorbent, i estaràs a punt per sortir al carrer o als camins faci el temps que faci. Descobreix a continuació una selecció de les millors jaquetes i armilles de running Nike per al fred i alguns punts importants que cal tenir en compte quan compris una jaqueta de running nova per a l'hivern.
Contingut relacionat: Què pots portar per entrenar-te a l'exterior quan fa fred
Les millors jaquetes de running Nike per al fred
1. Jaquetes embuatades i amb aïllament
Les jaquetes i armilles embuatades són les capes exteriors amb més aïllament, ja que estan farcides de plomes o de material sintètic. Malgrat això, aquestes peces d'abrigar de running són lleugeres.
Les jaquetes embuatades Nike per fer running a l'hivern s'han dissenyat amb tecnologia Therma-FIT per millorar la transpirabilitat alhora que aporten la màxima calidesa sense afegir volum. Aquesta col·lecció també inclou models amb detalls reflectors i caputxes plegables, així com obertures amb cremallera. Algunes presenten forats elàstics per als polzes per a més protecció i un coll de teixit Fleece per mantenir la calidesa.
Ves més enllà amb jaquetes que inclouen Nike Therma-FIT ADV, amb tecnologia anatòmica que aïlla les zones clau del cos, com el tors, i que aporta transpirabilitat en altres àrees, com les aixelles.
Contingut relacionat: Quatre consells confirmats per experts per córrer quan fa fred
2. Paravents
Els paravents Nike són peces lleugeres sense aïllament. Aquestes capes exteriors augmenten la calidesa evitant que el vent hi entri i arribi al cos, i presenten un ajust ample que permet afegir una capa base a sota fàcilment, o una capa intermèdia si fa fred.
Moltes inclouen un acabat resistent a l'aigua que et protegirà del plovisqueig. Els elements reflectors es mantenen visibles quan surts a córrer en la foscor de l'hivern. A més, si tens massa calor i vols treure't una peça de roba, algunes d'aquestes jaquetes són plegables, de manera que pots desar-les a la butxaca d'un cinturó o una armilla de running.
3. Jaquetes per a la pluja
Per protegir-te de la pluja o la neu, tria una de les jaquetes per a la pluja Nike, que normalment tenen un teixit més gruixut que el dels paravents i un exterior completament impermeable. Busca'n una amb tecnologia Nike Storm-FIT ADV per protegir-te al màxim de l'aigua.
La caputxa regulable amb cordó permet un ajust personalitzat que pots cenyir per no mullar-te. La cinta reflectora situada estratègicament es manté visible quan hi ha poca llum, i les butxaques amb cremallera ofereixen un espai d'emmagatzematge per als bàsics.
4. Armilles de running
Les armilles proporcionen aïllament per al tors i llibertat de moviment per als braços, així que poden ser una opció equilibrada si tendeixes a passar calor quan corres, fins i tot la temporada de fred. Aquestes armilles per córrer a l'hivern tenen farciment de plomes o sintètic i un disseny avançat que regula la temperatura.
A més, són versàtils perquè pots combinar-les de diferents formes segons la temperatura que faci. Pots portar una armilla amb una jaqueta lleugera si estàs a sota zero o amb una capa base si hi ha més de 10 graus.
Quines característiques ha de tenir una jaqueta de running per al fred
1. Aïllament
L'aïllament és un dels punts principals que cal tenir en compte a l'hora de triar jaquetes de running per a l'hivern. Pots decidir la quantitat d'aïllament segons el temps que tardis a sobreescalfar-te o les condicions meteorològiques. Si estàs a sota zero, t'aconsellem una jaqueta amb més aïllament. Si corres amb una bona temperatura, pots oblidar-te de l'aïllament i optar per una peça resistent al vent.
Les jaquetes embuatades proporcionen la màxima calidesa i són una gran opció per córrer amb temperatures gèlides o per a runners que solen passar fred. També pots decantar-te per una armilla amb aïllament per gaudir de calidesa al tors i de transpirabilitat.
Contingut relacionat: El millor equipament de running d'hivern Nike per comprar ara
2. Transpirabilitat
A mesura que corris i augmenti el teu ritme cardíac, començaràs a suar. Si la suor no s'evapora i la humitat es queda a la pell, pots agafar fred amb l'exposició a l'aire o el vent.
Busca jaquetes de running amb teixits transpirables, com ara les que tenen ventilació incorporada. Altres característiques, com les obertures amb cremallera i els panells de malla, permeten evacuar l'escalfor corporal innecessària de manera més eficient.
Les jaquetes resistents a l'aigua són més transpirables que els models impermeables, però proporcionen menys protecció contra la pluja.
3. Impermeabilitat i resistència al vent
Les jaquetes de running ofereixen diferents nivells de protecció contra les inclemències meteorològiques. La majoria són resistents a l'aigua, així que et protegiran del plovisqueig, però no resistiran una tempesta amb molta pluja. També hi ha models completament impermeables.
Si surts a córrer sovint amb pluja o neu, tria una jaqueta de running totalment impermeable. Algunes jaquetes de running Nike incorporen les tecnologies Storm-FIT o Storm-FIT ADV per allunyar l'aigua de la superfície i protegir-te del vent.
Ara bé, aquestes peces són útils per afrontar les inclemències del temps, però normalment no són aïllants. Si sols patir un excés de calor, t'aconsellem que triïs una d'aquestes peces resistents a l'aigua o al vent i sense aïllament. Aquestes jaquetes de running lleugeres també són versàtils, perquè pots combinar-les amb roba càlida a sota si baixen les temperatures.
Contingut relacionat: Com vestir-te amb capes en cada estació de l'any
Preguntes més freqüents
Les jaquetes de running mantenen la calidesa?
La calidesa que aporta una jaqueta de running per a l'hivern depèn de l'aïllament que té. Una jaqueta embuatada de running proporciona més calidesa que una capa exterior com una jaqueta per a la pluja o un paravent. És important equilibrar la calidesa i la transpirabilitat per no patir un excés de calor, fins i tot quan fa fred. Hi ha corredors que prefereixen portar una capa base tèrmica i una capa intermèdia càlida amb una jaqueta shell.
Quina jaqueta va bé quan fa molt de fred?
Per a temperatures extremament fredes, opta per una jaqueta de running amb aïllament. Posa't també uns guants càlids i una cinta absorbent o una gorra de teixit Fleece per protegir-te el cap i les mans del fred. Pots portar una jaqueta impermeable sense folre per sobre de la jaqueta embuatada si creus que nevarà o caurà aiguaneu. Una capa que bloquegi el vent és una bona opció els dies clars i ventosos.
Amb quina temperatura cal portar una jaqueta de running?
En funció de com toleris el fred, pots portar una jaqueta de running aïllant si estàs sota zero. Si la temperatura és més alta, potser només necessitaràs una capa base tèrmica i una jaqueta impermeable o resistent al vent.
Text: Hannah Singleton