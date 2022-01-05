Com cal rentar una ampolla d'aigua
Cura dels productes
Si no rentes l'ampolla d'aigua reutilitzable, es pot convertir en un niu de bacteris, virus i floridura. T'expliquem com has de rentar l'ampolla d'aigua.
Material
- Sabó per rentar plats
- Drap sec o paper de cuina
- Bastonet de cotó
- Vinagre blanc destil·lat
- Lleixiu
- Bicarbonat
- Pastilles de neteja per a ampolles d'aigua
Utensilis
- Raspall d'ampolla o esponja neta
- Raspall de tubs o de palletes
L'ampolla d'aigua és la millor companya durant els entrenaments més intensos. Aquests glops d'aigua et proporcionen la hidratació que necessita el cos i et refresquen per poder continuar la carrera. Les ampolles d'aigua reutilitzables d'acer inoxidable o de plàstic sense BPA no són immunes als gèrmens encara que només les omplis amb aigua.
Un estudi publicat al Journal of Exercise Physiology Online va descobrir que el 83 % de les persones que van al gimnàs fan servir ampolles d'aigua que contenen bacteris com estafilococ i E.coli, mentre que les ampolles que els participants no havien fet servir no estaven contaminades.
És una mica fastigós, però això no significa que hagis de fer servir ampolles d'aigua d'un sol ús. Només has de netejar l'ampolla d'aigua diàriament per mantenir-la neta. No obstant això, si fa temps que no la rentes, hauràs de començar amb una rutina de desinfecció més exhaustiva. A continuació t'expliquem tot el que cal fer.
Com rentar l'ampolla d'aigua al rentaplats
Moltes ampolles d'aigua de plàstic i de metall es poden rentar al rentaplats. Dona un cop d'ull a les instruccions de manteniment i, si l'ampolla d'aigua que tens es pot rentar al rentaplats, segueix les instruccions següents:
- Posa l'ampolla i la tapa a la reixeta de la part superior i fes servir el programa d'aigua calenta.
- A més, assegura't de posar el programa d'assecat, perquè la humitat restant farà crèixer els bacteris.
Com cal rentar l'ampolla d'aigua a mà
Si tens una ampolla d'aigua que s'hagi de rentar a mà, com els models d'acer inoxidable amb aïllament, has de fer el següent:
- Afegeix una quantitat petita de sabó per rentar plats a l'ampolla i omple-la amb aigua temperada.
- Fes servir un raspall per ampolles o una esponja neta per rentar les parets interiors i el coll de l'ampolla.
- Esbandeix-la fins que no quedin restes de sabó.
- Asseca-la amb un drap net o amb paper de cuina.
Com has de rentar la tapa i la palleta de l'ampolla d'aigua
Tens dues opcions per rentar el tap i la palleta de l'ampolla d'aigua:
- Si es poden rentar al rentaplats, separa totes les peces del tap de l'ampolla i posa-les a rentar.
- Si no, rentà a mà totes les peces amb sabó per rentar plats i aigua temperada. Si tens una ampolla d'aigua amb una vàlvula de plàstic, fes servir un bastonet de cotó humit amb aigua temperada i sabó per rentar-ne l'interior, i deixa que s'assequi abans de tornar a unir les peces. Si rentes la tapa d'una tassa de viatge, treu-ne la vora de goma abans de rentar-la.
Una ampolla d'aigua o un got amb una palleta reutilitzable també requereixen una mica més de cura.
- En primer lloc, esbandeix la palleta amb aigua temperada.
- Posa una quantitat petita de sabó a un raspall per a tubs o palletes per accedir a l'interior de la palleta.
- Afegeix una mica de bicarbonat si la palleta fa mala olor i no ho pots solucionar amb sabó.
Com cal desinfectar l'ampolla d'aigua
Si l'ampolla d'aigua està florida o fa temps que no la rentes, hauràs de desinfectar-la a fons abans de tornar-la a fer servir. Hi ha diverses maneres de fer-ho:
1.Vinagre blanc destil·lat
- Omple la meitat de l'ampolla amb vinagre i acaba-la d'omplir amb aigua freda.
- Posa-li el tap i sacseja-la amb compte.
- Deixa reposar l'ampolla tota la nit.
- L'endemà, renta-la amb sabó i aigua per eliminar el regust de vinagre que pugui tenir.
2.Lleixiu amb bicarbonat de sodi
Aquest mètode funciona millor quan hi ha floridura o fongs:
- Afegeix una culleradeta de lleixiu i una altra de bicarbonat de sodi a l'ampolla d'aigua i omple-la amb aigua freda.
- Barreja una altra culleradeta de lleixiu i una altra de bicarbonat de sodi i fes servir la barreja per fregar el tap de l'ampolla amb un raspall d'ampolla d'aigua o amb una esponja neta.
- Posa el tap a l'ampolla, sacseja-la amb compte, i deixa-la reposar tota la nit.
- L'endemà, esbandeix-la i asseca-la completament.
3.Pastilles de neteja per a ampolles d'aigua
Per eliminar la brutícia i la mala olor d'una manera ràpida, compra pastilles de neteja per a ampolles d'aigua.
- Normalment, s'ha de dissoldre una pastilla a l'ampolla plena d'aigua durant uns 15 o 30 minuts i després esbandir-la, però segueix les instruccions del producte que triïs.
- Si l'ampolla d'aigua està especialment bruta, deixa la pastilla durant tota la nit per fer un rentat més intens.
Preguntes freqüents
És segur rentar i reutilitzar ampolles d'aigua de plàstic?
Tot i que hi ha investigacions que demostren que si reutilitzes ampolles d'aigua d'un sol ús, amb el temps, alguns químics es filtren a l'aigua, no hi ha indicis que siguin perillosos per a la salut.
Tanmateix, les fissures pel desgast que apareixen a l'ampolla esdevenen l'amagatall ideal per als bacteris. A més, les ampolles d'aigua d'un sol ús no duren per sempre i acaben en abocadors, de manera que és millor comprar-te una ampolla d'aigua reutilitzable que es podrà reciclar en un futur. Si decideixes reutilitzar una ampolla d'aigua de plàstic d'un sol ús, assegurat de rentar-la amb aigua temperada i sabó abans de tornar a reomplir-la.
Cada quant hauria de rentar una ampolla d'aigua de metall?
Una ampolla d'aigua d'acer inoxidable s'hauria de rentar diàriament, perquè aviat es pot convertir en un niu de bacteris, virus i floridura. Amb rentar-la a mà amb aigua i sabó o al rentaplats n'hi hauria d'haver prou, però si l'ampolla fa mala olor, l'hauràs de desinfectar amb vinagre blanc o lleixiu.
Pot causar problemes de salut la floridura de l'ampolla?
Sí. Alguns tipus de floridura són tòxics per als humans i poden causar problemes respiratoris. A més, no podràs identificar quin tipus de floridura s'ha format a la teva ampolla. Que l'ampolla faci mala olor és un senyal que hi ha espores de floridura, fins i tot si no les pots veure. Per evitar problemes de salut, renta l'ampolla d'aigua amb aigua temperada i sabó per rentar plats cada cop que la facis servir.