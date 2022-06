L'ampolla d'aigua és la millor companya durant els entrenaments més intensos. Aquests glops d'aigua et proporcionen la hidratació que necessita el cos i et refresquen per poder continuar la carrera. Les ampolles d'aigua reutilitzables d'acer inoxidable o de plàstic sense BPA no són immunes als gèrmens encara que només les omplis amb aigua.

Un estudi publicat al Journal of Exercise Physiology Online va descobrir que el 83 % de les persones que van al gimnàs fan servir ampolles d'aigua que contenen bacteris com estafilococ i E.coli, mentre que les ampolles que els participants no havien fet servir no estaven contaminades.

És una mica fastigós, però això no significa que hagis de fer servir ampolles d'aigua d'un sol ús. Només has de netejar l'ampolla d'aigua diàriament per mantenir-la neta. No obstant això, si fa temps que no la rentes, hauràs de començar amb una rutina de desinfecció més exhaustiva. A continuació t'expliquem tot el que cal fer.