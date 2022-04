10 avantatges dels exercicis de pes corporal segons els experts

Segurament l'avantatge principal dels exercicis amb pes corporal és la seva versatilitat i que poden practicar-se pràcticament en qualsevol lloc on hi hagi prou espai per entrenar-se. A més, poden regular-se en diversos nivells d'intensitat o per objectius, en forma d'intervals de repeticions, ritme i variants.

"Tots tenim un gimnàs al cos i no cal que portem equipament de fitnes a tot arreu per entrenar-nos. Els exercicis amb pes corporal són perfectes per a rutines d'entrenament d'entre 15 i 60 minuts. Per això, són ideals per a les persones que estan pensant a tornar al gimnàs després de molt de temps", afirma Walker.