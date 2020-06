Com es fa un esquat dividit i per què hauria de formar part de la teva rutina

Fes servir aquest exercici senzill per millorar la força i la resistència als glutis i als quàdriceps.

Un esquat dividit et pot ajudar a millorar la força i la resistència als glutis i als quàdriceps, a més de treballar els abdominals i els oblics. Uneix-te a la Nike Master Trainer Betina Gozo per descobrir com cal fer un esquat dividit correctament i els motius pels quals l'hauries d'afegir a la teva propera sessió de cames.



Potser et sembla una gambada i et recorda un esquat, però l'esquat dividit és un moviment específic amb beneficis propis. A diferència de les gambades, és estàtic (comences i acabes en la mateixa posició, amb les cames flexionades, en lloc de fer passos ni de moure les cames en cada repetició) i fas la major part de la força amb la cama de davant. Pensa que és com un esquat a l'aire amb els peus separats. La Nike Master Trainer Betina Gozo t'explica tot el que et cal saber sobre aquest moviment.