Què és l'entrenament funcional?

1. L'entrenament funcional millora el rendiment esportiu

Incorporar exercicis funcionals a la rutina d'entrenament dels atletes els pot ajudar a rendir millor que mai. Guanyar força corporal i estabilitat, així com millorar la qualitat del moviment està relacionat amb un millor rendiment esportiu. Per això els exercicis funcionals són tan habituals en l'entrenament específic per a l'esport.

Per exemple, els salts de caixa poden millorar la velocitat d'esprint si jugues a futbol, i els llançaments de pit amb pilota medicinal poden ajudar-te a potenciar el teu cop de puny si practiques la boxa. Els moviments funcionals se centren en els patrons de moviments rellevants per a l'esport que practiquis, per guanyar força, potència i mobilitat més enllà del gimnàs.

2. L'entrenament funcional evita i rehabilita les lesions

L'entrenament funcional ajuda a prevenir i rehabilitar les lesions. Els desequilibris i les asimetries en els moviments comuns provoquen debilitats propenses a les lesions. Si reforces els patrons de moviments funcionals que fan servir diversos grups musculars alhora, ensenyes el teu cos a treballar en harmonia. Això t'ajuda a equilibrar les debilitats o els desequilibris naturals i a prevenir lesions.

3. L'entrenament funcional és de baix impacte

El fitnes funcional és de baix impacte, i sovint inclou exercicis només de pes corporal. És una molt bona opció per a la rehabilitació de lesions, els principiants, dones embarassades o adults de més edat. Els exercicis funcionals de baix impacte inclouen:

Esquat amb pes rus

Caminar amb pes rus

Pont amb una cama

Flexions

Gambades

Aquests exercicis, entre molts d'altres, no provoquen estrès a les articulacions i es poden ajustar fàcilment d'acord amb les teves capacitats actuals o el teu nivell de fitnes. Una rutina d'entrenament funcional sovint inclou exercicis de pes corporal, manuelles o pesos russos, així que és perfecta per als entrenaments a casa.

4. L'entrenament funcional ajuda a millorar la mobilitat i la coordinació

Tenir una bona mobilitat et permet fer patrons de moviment sense restriccions. Tens més llibertat de moviment i el control neuromuscular i la força per aconseguir el moviment. En l'entrenament funcional, el teu cos practica com treballar en conjunt. D'aquesta manera es millora el control corporal i la coordinació, que milloren la mobilitat general.

5. L'entrenament funcional fa que no perdis l'interès

Si t'avorreixen les flexions de bíceps seguides de rulls de tronc, aixecaments de banca, esquats i aixecaments de pes mort amb barra, és possible que t'interessi l'entrenament funcional. Moure pes pel gimnàs durant un determinat nombre de repeticions pot ser molt repetitiu. Per què no proves alguna cosa diferent?

A continuació tens alguns exemples d'exercicis funcionals exclusius:

Desplaçaments a quatre grapes

Flexions verticals de paret

Escalada de corda

Pas del cranc

Empènyer o estirar un trineu

6. L'entrenament funcional millora la potència i la força

Qualsevol activitat que facis dins o fora del gimnàs és més fàcil de fer si tens uns músculs més forts. Els músculs forts són potents i el producte de la força i la velocitat. La pràctica d'aquests exercicis explosius desenvolupa la força funcional i millora la producció de força:

Salts de caixa

Passos laterals

Esquats amb salt pausats

Llançaments de pilota medicinal pesada

Salts verticals amb pes corporal

7. L'entrenament funcional crema el greix

Els entrenaments funcionals poden ser d'intensitat molt alta. Els exercicis esmentats anteriorment mouen fibres musculars d'alt llindar en diversos músculs grans, la qual cosa té un gran impacte en el ritme metabòlic. És possible que et preguntis quantes calories es cremen amb l'entrenament funcional, i la resposta és que moltes. Com més músculs s'activen durant un entrenament, més energia es gasta. La contracció dels músculs més grans consumeix més oxigen i energia, per tant, es cremen més calories.