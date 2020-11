Per què una bona postura és important per al rendiment

El bo, el lleig i el dolent

Tenir una bona postura vol dir tenir el cos en l'alineament natural per al qual està dissenyat, cosa que indica, principalment, la teva columna. És més o menys així: les espatlles cap enrere, el pit cap amunt, la columna estirada, la pelvis relaxada i les orelles en línia amb la part superior de les espatlles (en altres paraules, no corbar el cos). Així ho explica R. Alexandra Duma, diplomada de l'ACBSP, quiropràctica esportiva al FICS, un centre de recuperació física i de benestar de Nova York. Pot semblar molt complicat, però si corregeixes un o dos problemes de postura, els altres es corregeixen sols naturalment. Al cap i a la fi, el cos és un titella gran: estira un fil i se'n mourà un altre.



Però a causa de la tendència actual de seure i mirar dispositius electrònics, aquest alineament específic natural s'ha convertit en una mala postura, en la qual els músculs que haurien d'estar actius estan relaxats (principalment els flexors cervicals profunds), així que les espatlles i el coll s'inclinen cap endavant i es crea tensió als músculs delicats de la zona que no estan pensats per aguantar aquest pes, ens explica Duma. De fet, si el cap s'inclina cap endavant encara que només sigui 15 graus, pot semblar que, en comptes de pesar de 4 a 5 kg, en pesi 12 per a les teves cervicals o per a l'àrea del coll, afirma Duma. Segons la quiropràctica, "Aquestes tensions s'accentuen al llarg del temps i desgasten els ossos, les articulacions i els lligaments".



I corbar-se, encara que en un primer moment et faci sentir millor, en realitat requereix més energia. Duma, que treballa amb atletes de la selecció nord-americana, afirma que, en una postura que el nostre cos no està pensat per mantenir durant molt de temps, el cos ha de fer més feina. Això pot fer que et cansis més ràpidament, independentment del que estiguis fent. Una postura millor et prepara per ser més eficient en els teus moviments, per la qual cosa l'activitat diària i l'entrenament requereixen menys esforç, explica Dan Giordano, doctor en fisioteràpia i director de màrqueting de Bespoke Treatments Physical Therapy.