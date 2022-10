Els avantatges de la meditació i del mindfulness, segons els investigadors

Hi ha unes quantes aplicacions que ofereixen meditació guiada, exercicis de respiració, seqüències de moviment conscient i relaxació visualitzada per al vespre, comenta Friel. Per exemple, les aplicacions com Headspace ofereixen totes aquestes possibilitats, així com noves seleccions diàries i "paisatges sonors" que pots fer servir quan meditis.

Segons Friel, aquestes aplicacions són fantàstiques perquè estan pensades per ajudar-te a començar, de manera que és possible adaptar-les a les necessitats d'un mateix. "Com en qualsevol altra mena d'activitat, hi haurà dies en què serà més fàcil que altres i, malgrat que la capacitat de meditar millora amb el temps, comptar amb recursos com una aplicació mòbil ofereix una estructura per a la pràctica".