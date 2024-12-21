Quatre beneficis de llevar-se d'hora per a la salut

Quatre beneficis de despertar-se d'hora per a la salut segons els doctors
Salut i benestar
Si llegeixes aquest article, et costarà menys despertar-te amb la primera alarma.
Tant si et lleves d'hora de manera natural com si t'hi han d'ajudar cada dia, començar el dia aviat té molts beneficis per a la salut. Els doctors ens expliquen per què es recomana posar el despertador més aviat. Les hormones es regulen i els nivells de depressió baixen, però hi ha més motius.
Beneficis de despertar-se d'hora
Sobre els beneficis de començar el dia més aviat, el doctor David Brendel afirma que cal tenir-ne en compte dos tipus: els biològics i els de comportament. Tots els beneficis et poden ajudar a passar el dia (i la nit) millor.
1.Despertar-se d'hora contribueix a regular el ritme circadiari
El sol és el millor despertador que hi ha. De fet, t'ajudarà a seguir un bon horari de son a llarg termini.
"Començar el dia amb llum ajuda a marcar el ritme circadiari", explica Annie Miller, treballadora social acreditada i experta en medicina conductual del son. El ritme circadiari és el cicle de 24 hores intern del cos que s'adapta als canvis de llum. "Quan el sol t'il·lumina els ulls, el cervell entén que toca despertar-se".
A més, despertar-se aviat ajuda el cos a relaxar-se quan es fa fosc i anar a dormir. "Despertar-se d'hora i amb aquests senyals també ajuda a rebre millor els estímuls nocturns, que faciliten el procés d'adormir-se", afegeix Miller.
2.Pots augmentar la productivitat
"Normalment, les persones se senten més productives a primera hora del matí", afegeix Miller.
Aquesta sensació pot tenir diverses explicacions, com ara que s'aprofita el moment del dia en què el cos està més alerta de manera natural. El cortisol, que es coneix com "l'hormona de l'estrès", té un paper a l'hora d'estimular el desvetllament.
Els nivells d'aquesta hormona baixen i fluctuen de manera natural durant el dia. "El pic de moltes persones és més o menys a les vuit del matí", diu. "El cortisol pot ajudar a potenciar el desvetllament i l'estat d'alerta, així que el més productiu i saludable que hi ha és fer coincidir les rutines i l'horari laboral amb aquests canvis biològics".
Si treballes per torns, el teu pic de cortisol podria ser en moments diferents segons els horaris de son que tinguis.
3.Les persones que es lleven d'hora presenten menys risc de patir malalties cròniques
A més, despertar-se d'hora afecta l'estat metabòlic. Segons un estudi recent, les persones que es lleven d'hora cremen més greix durant les estones de repòs i exercici, i són més sensibles a la insulina, que qui es lleva tard. Això pot implicar que el risc de patir diabetis de tipus 2 sigui inferior.
D'altra banda, a l'estudi es conclou que les persones que es lleven d'hora també fan més activitat física al matí i migdia, i que solen ser menys sedentàries durant el dia. Moure's més pot ser molt bo per a la salut; redueix el risc de patir tota mena d'afeccions, com ara malalties cardiovasculars, ansietat o alguns tipus de càncer.
4.Despertar-se d'hora pot anar bé mentalment
Els efectes reguladors del ritme circadiari que té començar el dia aviat van més enllà de l'energia. També pot ajudar a regular l'estat d'ànim i reforçar la salut mental. Segons els estudis, interrompre el ritme circadiari pot agreujar els símptomes en persones predisposades a patir trastorns de l'estat d'ànim, com ara depressió greu i ansietat. Així i tot, cal recordar que els trastorns de l'estat d'ànim poden provocar alternacions del son; funciona tant d'una manera com de l'altra.
Per contra, "una de les moltes maneres de tractar una depressió és establir patrons de son més coherents amb els cicles naturals de llum i foscor", explica Brendel.
De fet, el que diu als seus pacients és que, si només poguessin canviar una part del seu comportament per reduir els nivells de depressió, haurien de crear rutines de son més adequades (en concret, tenir un cicle de son que segueixi el rellotge intern del cos i impliqui llum a primera hora del matí).
"Des d'un punt de vista mèdic, les persones que fan aquest canvi, (tant per anar a dormir més d'hora com per llevar-se més aviat) solen tenir més bona salut mental", diu Brendel. Hi ha treballs que sostenen aquesta opinió: segons un estudi del 2021 amb més de 840 000 participants, la preferència de despertar-se d'hora està associada a un 23 % menys de risc de patir trastorns depressius greus.
La constància és la clau
"El més important és tenir constància", afirma Miller. "Seguir una hora per despertar-se també prepara per adormir-se més d'hora".
Explica que despertar-se sempre a la mateixa hora ajuda a crear una "inèrcia del son". "La inèrcia del son sol ser el que provoca la sensació de cansament al vespre. Com més estona s'està despert, més inèrcia del son es té, o sigui que despertar-se més d'hora va bé.
La constància també és molt importat per desenvolupar hàbits de salut, com ara fer exercici o menjar bé. "Vull que els pacients sàpiguen la importància de tenir un son regular. Crec que és la base per equilibrar els ritmes biològics i adquirir hàbits saludables", afirma Brendel. "Quan es té un bon horari de son, és més fàcil, i els hàbits ajuden a crear un horari de son".
Moltes persones reconeixen que no han fet un entrenament o no han menjat del tot bé perquè estaven massa cansades.
En resum: "El son és una cosa que s'ha de planificar i regular molt bé", explica Brendel. Despertar-se d'hora és una manera d'aconseguir-ho.
Text: Amy Marturana Winderl