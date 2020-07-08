Aprofita al màxim cada carrera

Com aprofitar al màxim cada carrera
Moviment
de Nike Running
Descobreix quin és el teu motiu per practicar running i torna a centrar-te en la felicitat que t'aporta i no en les mètriques.
El running va més enllà de números i mètriques. En aquest article, el Coach Bennett t'anima a pensar en les raons per les quals corres. Descobrir quin és el teu motiu per practicar running et pot ajudar a tornar-te a concentrar en la felicitat que t'aporta i no en les mètriques. Això et donarà energia per afrontar les teves pròximes carreres. Cada carrera és una petita victòria, independentment dels números. Som-hi!
Els runners tendeixen a valorar una carrera a partir de dos paràmetres: la distància i la velocitat. Vivim en una societat obsessionada amb les dades, on pots compartir-ho tot a les xarxes socials: des de les mètriques bàsiques fins al teu nivell de VO2, i la cadència de les trepitjades. Però, aquest punt de vista centrat únicament en els números pot fer que perdis una mica de l'alegria que t'aporta el running.
"Sovint, la gent celebra només les carreres o els entrenaments més exigents, o les carreres de més distància", afirma Chris Bennett, Global Head Coach de Nike Running. "A mesura que vas millorant, la dificultat per dominar aquestes fites també augmenta. I, si només et bases en celebrar aquests factors, acabaràs per no tenir res a celebrar".
En lloc d'això, has de fer que el running sigui molt més que una pràctica física amb unes mètriques relacionades. Bennett afirma que així et donaràs l'oportunitat de gaudir encara més de l'esport. La millor manera de fer-ho és descobrint el teu motiu per practicar running.
"A mesura que vas millorant, la dificultat per dominar aquestes fites també augmenta. I, si només et bases en celebrar aquests factors, acabaràs per no tenir res a celebrar".
Chris Bennett, Global Head Coach de Nike Running
Pensa per quin motiu corres. T'ajuda a alleujar l'estrès d'un dia de treball intens? Et permet superar els problemes o trobar solucions creatives? Ho fas perquè és una bona oportunitat per gaudir del sol?
"Reflexionar sobre quin és el teu motiu o objectiu per practicar running és molt més motivador que pensar només en la rapidesa o la distància màxima que pots aconseguir", afirma Bennett. A més, cada vegada que corris i aconsegueixis aquest objectiu, tindràs motius per celebrar el teu èxit.
Saber quin és el teu motiu també és clau per desenvolupar la teva força mental, o descobrir quina és la teva capacitat per fer perdurar la dedicació a l'hora d'aconseguir un objectiu de running. Després de tot, la resistència mental també és crucial, com qualsevol múscul que ha de treballar per ajudar-te a superar els teus límits i no parar quan les coses és tornen més difícils. Tenir sempre present el teu motiu pel qual corres és una bona manera d'impulsar la teva força interior.
Un factor molt important és córrer amb un objectiu, ja que ho fa tot més divertit. "Córrer t'hauria de recordar la importància d'estar viu", diu Bennet. "Hem escollit practicar running perquè gaudim d'aquest esport". Però pot resultar difícil quan no deixem de mirar la pantalla del GPS al rellotge cada pocs segons.
Això no vol dir que hem de deixar de banda els números. Bennett té un suggeriment: "Intenta afegir alguna mètrica addicional per mesurar l'èxit d'una carrera". Algunes idees podrien ser haver superat un puig intens al teu barri per primera vegada, haver tingut una idea per a un projecte de treball o veure una sortida de sol increïble. "Cap d'aquestes coses té res a veure amb la velocitat o la distància", explica Bennet, "però són increïbles i això és un dels aspectes més potents del running".
3 maneres de córrer millor
Ara que ja saps quin és el teu motiu per practicar running, aprofita els consells del Coach Bennett per córrer millor.
- Visualitza l'èxit. El teu motiu és eliminar l'estrès? Pensa en la calma, la tranquil·litat i l'energia que sentiràs quan acabis l'entrenament. Corres per estar més en forma i tenir una vida més saludable? Pensa en la postura, la respiració i totes les coses bones que aportes al cos i a la ment amb cada trepitjada.
- Motiva't. Dir-te a tu mateix "tu pots amb tot" pot resultar estrany, però els missatges positius fan que el cervell i les cames sentin que tenen la capacitat d'anar més enllà, independentment si és el dia de la cursa o una carrera normal.
- Troba't a gust fent coses que no et fan sentir còmode. Potser ha començat a ploure o has arribat a una part de la ruta més exigent. En lloc de deixar entrar els pensaments negatius, pensa que entrenar-te en condicions més dures et farà córrer millor i ser més versàtil. Després, anima't per haver superat aquest obstacle. Ser capaç de córrer en condicions adverses (ja sigui durant un entrenament o a la vida en general), és una prova de la teva dedicació. Bennett afirma que "no correm perquè tot sigui més fàcil, ho fem per poder fer front a les dificultats".
"No correm perquè tot sigui més fàcil, ho fem per poder fer front a les dificultats".
Chris Bennett, Global Head Coach de Nike Running