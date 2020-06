Aprofita al màxim cada carrera

"Reflexionar sobre quin és el teu motiu o objectiu per practicar running és molt més motivador que pensar només en la rapidesa o la distància que pots aconseguir", afirma Bennett. A més, cada vegada que corris i aconsegueixis aquest objectiu, tindràs motius per celebrar el teu èxit.



Saber quin és el teu motiu també és clau per desenvolupar la teva força mental o descobrir quina és la teva capacitat per fer perdurar la dedicació a l'hora d'aconseguir un objectiu de running. Després de tot, la resistència mental també és crucial, com qualsevol múscul que ha de treballar per ajudar-te a superar els límits i no parar quan les coses es tornen més difícils. Tenir sempre present el motiu pel qual corres és una bona manera d'impulsar la teva força interior.



Un factor molt important és córrer amb un objectiu, ja que ho fa tot més divertit. "Córrer t'hauria de recordar la importància d'estar viu", diu Bennet. "Hem escollit practicar running perquè gaudim d'aquest esport". Però pot resultar difícil quan no deixem de mirar la pantalla del GPS al rellotge cada pocs segons.



Això no vol dir que hàgim de deixar de banda els números. Bennett té un suggeriment: "Intenta afegir alguna mètrica addicional per mesurar l'èxit d'una carrera". Algunes idees podrien ser haver superat un puig intens al teu barri per primera vegada, haver tingut una idea per a un projecte de treball o veure una sortida de sol increïble. "Cap d'aquestes coses té res a veure amb la velocitat o la distància", explica Bennett, "però són increïbles i això és un dels aspectes més potents del running".