AGC verano 2021

Welcome to Summering. Veranear. Qué concepto tan bonito: es una estación, es un verbo y también un modo de vida. Son las sandalias y el brillo del sol. Es esa brisa fresca que te da en la cara cuando estás al aire libre. Y no hay mejor lugar en el mundo en el que experimentar esas sensaciones que Hawái. Este destino es el paraíso de los microclimas: praderas áridas, húmedas selvas tropicales, tundras y paisajes montañosos de ensueño. Puedes dar un paseo por un campo de lava, refrescarte bajo una cascada, ver la vida pasar desde una cueva o tumbarte bajo una palmera a observar las estrellas. Las posibilidades son infinitas.



Las Air Deschutz son toda una leyenda en esta época del año y ahora regresan en una colaboración especial con Sig Zane. La chaqueta Cinder Cone Windshell y la sudadera con capucha Lava Tree Quick son geniales para dar un toque de lo más misterioso a tus looks. El estilo de las camisetas y sudaderas Wyland conecta directamente con los mamíferos marinos más sociables y la falda Trail llega con un llamativo diseño. Disfruta del aire libre, piérdete en la naturaleza y entrégate al veraneo.