La zancada hacia delante perfecta: paso a paso

Si eres un principiante, comienza por mejorar tu forma (de nuevo, profundizaremos en esto más adelante). Comienza con 2 o 3 series de 8 a 10 repeticiones por pierna. Céntrate en la calidad de las repeticiones, es decir, muévete lentamente y mantén el control con solo el peso corporal. Si estás en un nivel más avanzado, debes hacer una comprobación rápida de tu forma y empezar añadiendo peso, aumentando el número de repeticiones y series, y añadiendo variaciones de intensidad.



Independientemente de cómo sea tu entrenamiento, antes de ponerte a ello dedica unos minutos a realizar ejercicios de movilidad para relajar la pelvis y algunos ejercicios de activación para activar los glúteos, preparar los músculos y mejorar tu rango de movimiento.