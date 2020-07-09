Dominadas para fortalecer el tren superior

Estas progresiones aumentan la intensidad cambiando la carga sobre diferentes músculos o aumentando el tiempo total bajo tensión (el tiempo que trabaja un músculo durante una serie). También te preparan para realizar movimientos aún más avanzados, como dominadas en anillas o dominadas muscle-up.



Todo lo que necesitas para incorporarlas a tu entrenamiento es una barra de dominadas, unas barras de mono o cualquier barra horizontal estable sobre la cabeza. Cuando puedas hacer 3-5 dominadas completas on una buena postura, prueba una de estas variantes (o ambas). Intenta realizar 3-5 series con tantas repeticiones como puedas, comenzando con tu peso muerto (exactamente como suena) en cada repetición, para establecer un rango completo de movimiento. A medida que avances, puedes añadir repeticiones y series, pero empieza siempre comprobando rápidamente la postura.