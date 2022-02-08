Yoga para la salud del corazón: ¿qué beneficios tiene?

Descubre cómo el yoga puede mejorar la salud del corazón
Salud y bienestar
Practicar cualquier tipo de yoga de forma habitual puede reducir los niveles de estrés y de tensión arterial.
Llevar un estilo de vida sedentario, es decir, no activo, es una de las razones por las que aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades del corazón, que siguen siendo la principal causa de muerte entre hombres y mujeres de todo el mundo. Sin embargo, el cuerpo humano se caracteriza por su fortaleza, y practicar ejercicio de forma habitual y crear hábitos alimenticios más saludables puede reducir el riesgo de sufrir estas patologías e incluso contribuir positivamente a su tratamiento.
A las personas que pasan la mayor parte del día sentadas quizá les resulte complicado encontrar la motivación para practicar 150 minutos (2,5 horas) de ejercicio semanal, tal como recomienda la American Heart Association. Por esa razón, el yoga es el punto de partida ideal, ya que es un tipo de ejercicio que te permite sumergirte poco a poco en una rutina constante para mover el cuerpo.
El yoga puede tener beneficios cardiovasculares y mentales
La comunidad experta sigue encontrando evidencias que demuestran la capacidad del yoga para mejorar la salud del corazón. Además, también es interesante mencionar cómo el cambio rítmico de una postura a otra favorece la conexión mente-cuerpo.
Al fin y al cabo, la respiración y el mindfulness son dos pilares básicos del yoga. Este deporte se compone de una serie de movimientos intencionales en gran parte centrados en la respiración, lo que permite cambiar de postura de forma sencilla. El yoga ayuda a algunas personas a aumentar su confianza y a desarrollar la fuerza mental, la conciencia en sí mismas y la gratitud.
Desde un punto de vista físico, practicarlo con frecuencia puede mejorar la salud de las siguientes formas:
- Control de los niveles de presión arterial
- Reducción de los niveles de estrés
- Mejora de la calidad del sueño
Mantener las posturas durante una sesión de yoga hace que el corazón lata. Además, en varias investigaciones se han identificado los posibles beneficios de este deporte en la salud cardiovascular general. De hecho, en un estudio se demostró que las personas que suelen practicar yoga son más propensas a practicar otros tipos de ejercicios físicos y tienen hábitos alimenticios más saludables, dos aspectos que pueden mejorar la salud del corazón.
Practicar yoga puede liberar estrés
El estrés puede causar importantes problemas físicos, ya que libera hormonas del estrés (adrenalina y cortisol) que pueden estrechar las arterias y aumentar la tensión arterial. Con el tiempo, esta liberación de hormonas y estos niveles de presión arterial constantemente altos pueden aumentar el riesgo de sufrir enfermedades del corazón. Otros factores que contribuyen al aumento de este riesgo son fumar y comer demasiado.
En términos generales, el ejercicio puede reducir el estrés. Por ejemplo, las personas que corren o realizan otros ejercicios aeróbicos moderados o intensos pueden experimentar el subidón del running, una increíble sensación causada por los elevados niveles de endorfinas, que son las sustancias químicas del cerebro que mejoran el ánimo y ayudan a reducir el dolor. Sin embargo, otros deportes más tranquilos como el yoga también pueden ofrecer un sinfín de beneficios mentales.
Durante una clase de yoga, el instructor o la instructora puede pedirte que cierres los ojos y que te concentres en tu respiración. Permanecer en una postura sentada y prestar atención mientras inhalas y exhalas profundamente pueden ayudarte a librarte del estrés que hayas sentido ese día o el anterior y, en consecuencia, a sentirte más en paz.
Echa un vistazo a 9 posturas de yoga para aliviar la tensión para obtener más consejos.
El yoga puede reducir la presión arterial
Si reduces el estrés, meditas y practicas yoga, puedes obtener beneficios para el corazón y reducir la hipertensión (tensión arterial alta).
Como hemos explicado antes, cuando el cuerpo se ve sometido a altos niveles de estrés de forma constante, libera hormonas del estrés. Con el tiempo, esto podría provocar un aumento de la cantidad de sangre que se bombea hacia el corazón y, en consecuencia, un aumento de los niveles de presión arterial, lo que podría estrechar las arterias y elevar el riesgo de sufrir enfermedades del corazón.
Puede que alguna vez hayas oído hablar de la conexión entre los niveles de presión arterial y la circunferencia de la cintura de una persona, otro indicador de las enfermedades del corazón. De acuerdo con un estudio de 2015, los niveles de presión arterial y la talla de la cintura de adultos de mediana edad que llevaban un año practicando yoga mejoraron considerablemente.
En resumen, son muchos los estudios en los que se ha concluido que el yoga puede contribuir a reducir la presión arterial sistólica y diastólica, que son los números que aparecen la parte superior e inferior de un tensiométro.
También puede ayudar a controlar las palpitaciones del corazón
El yoga también puede ser beneficioso para las personas con un ritmo cardíaco anormal, fenómeno conocido como fibrilación atrial, que se caracteriza por un latido rápido e irregular que puede provocar ictus y otras complicaciones.
Por ejemplo, en un estudio se demostró que practicar yoga puede reducir el número de episodios de fibrilación atrial y que incluso podría servir como tratamiento para las personas con un ritmo cardíaco anormal.
Cómo iniciarse en la práctica de yoga
Hay muchos tipos de yoga con diferentes niveles de intensidad. El vinyasa es una forma de yoga de intensidad moderada a alta, ya que requiere moverse con fluidez entre posturas con las que se desarrolla la fuerza.
Un tipo de yoga menos intenso es el restaurativo, que se centra más en respirar profundamente y utilizar equipamiento, como bloques o cintas, para relajarse. Otras formas de yoga recomendadas son las meditativas; como el estrés es un factor con importantes consecuencias en la salud del corazón, aprender a mantenerse en calma mejora la resistencia emocional con el tiempo.
Si eres principiante en el yoga, empezar con una sesión de yoga restaurativo puede ser la mejor forma de prepararte para una clase más intensa, por ejemplo, de vinyasa. Independientemente del tipo de yoga, la mayoría de las sesiones ofrecen una combinación de respiración, meditación y posturas con un sinfín de beneficios para la salud.
Conclusión: el yoga puede ayudarte a desarrollar la fuerza, a iniciar el hábito de moverte con frecuencia y a ser consciente de tus niveles de estrés, lo que llegaría a favorecer la salud de tu corazón. ¿Necesitas ayuda para empezar? Descárgate la Nike Training Club App para obtener consejos.