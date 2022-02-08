Yoga para la salud del corazón: ¿qué beneficios tiene?

La comunidad experta sigue encontrando evidencias que demuestran la capacidad del yoga para mejorar la salud del corazón. Además, también es interesante mencionar cómo el cambio rítmico de una postura a otra favorece la conexión mente-cuerpo.



Al fin y al cabo, la respiración y el mindfulness son dos pilares básicos del yoga. Este deporte se compone de una serie de movimientos intencionales en gran parte centrados en la respiración, lo que permite cambiar de postura de forma sencilla. El yoga ayuda a algunas personas a aumentar su confianza y a desarrollar la fuerza mental, la conciencia en sí mismas y la gratitud.



Desde un punto de vista físico, practicarlo con frecuencia puede mejorar la salud de las siguientes formas:

Control de los niveles de presión arterial

Reducción de los niveles de estrés

Mejora de la calidad del sueño

Mantener las posturas durante una sesión de yoga hace que el corazón lata. Además, en varias investigaciones se han identificado los posibles beneficios de este deporte en la salud cardiovascular general. De hecho, en un estudio se demostró que las personas que suelen practicar yoga son más propensas a practicar otros tipos de ejercicios físicos y tienen hábitos alimenticios más saludables, dos aspectos que pueden mejorar la salud del corazón.