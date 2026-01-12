Yoga para atletas: cómo puede mejorar el rendimiento deportivo

A veces, el yoga se considera una rutina de calentamiento que incorpora estiramientos y activación muscular. Es cierto que las posturas y las secuencias se pueden incorporar a un calentamiento, pero el yoga ofrece mucho más. Algunos elementos clave del yoga que aumentan el rendimiento deportivo son:

Trabajo de movilidad específico

Entrenamiento de la respiración

Fuerza controlada bajo carga

Práctica de coordinación neuromuscular

Alivio del estrés y resiliencia mental

"Los efectos que se consiguen con la práctica regular del yoga pueden tener un efecto dominó en la salud de los atletas", explica Jessica Schatz, R.Y.T., monitora de yoga y entrenadora de biomecánica en Los Ángeles (California). "Por ejemplo, si tienes menos estrés y más bienestar emocional, seguramente dormirás mejor, lo que a su vez te permitirá recuperarte más rápido tras hacer ejercicio, mejorará tu estado de ánimo y fortalecerá tu sistema inmunitario". Estas ventajas se van acumulando y te permiten funcionar mejor en general en tu vida diaria".

Veamos más detenidamente cómo pueden conseguirse estos factores con el yoga. Analizaremos estos importantes beneficios y destacaremos las investigaciones que demuestran por qué el yoga es una buena opción para mejorar el rendimiento en cualquier deporte.