Saca más partido de cada sesión

Cómo sacar más partido a cada carrera
Movimiento
Por Nike Running
Recuerda por qué corres para centrarte en el disfrute y no en las cifras.
Correr es más que números y métricas. En este artículo, el Coach Bennett te pide que pienses en por qué corres. Señalar "por qué" corres puede ayudarte a disfrutarlo en lugar de pensar en las cifras. Y esto alimenta tu próxima carrera y las que vengan después. Así no importará lo que digan los números. Cada carrera será una pequeña victoria. ¡Vamos!
Los runners tienden a juzgar una carrera con dos parámetros: la distancia y la velocidad. Vivimos en una sociedad obsesionada por los datos y en las redes sociales puedes compartir de todo, desde métricas básicas hasta tu VO2 (consumo máximo de oxígeno) y cadencia de pasos. Sin embargo, solo centrarse en los números puede arrebatar la alegría que despierta este deporte.
"A menudo, la gente solo celebra carreras o entrenamientos realmente duros, o las carreras más largas", dice Chris Bennett, Global Head Coach de Nike Running. "Pero, a medida que mejoras, es más difícil superar esos hitos y, si eso es lo único que celebras, no vas a tener muchas alegrías".
Bennett nos cuenta que si, en lugar de eso, haces que correr sea más que el acto físico y sus métricas, podrás tener éxito y disfrutar más del deporte. La mejor manera de hacerlo es recordar por qué corres.
"Pero, a medida que mejoras, es más difícil superar esos hitos y, si eso es lo único que celebras, no vas a tener muchas alegrías".
Chris Bennett, Global Head Coach de Nike Running
Piensa en por qué corres. ¿Te ayuda a eliminar el estrés de un duro día de trabajo? ¿Te ayuda a resolver problemas o a encontrar soluciones creativas? ¿Es simplemente una oportunidad para salir y tomar el sol?
Bennett nos cuenta que centrarte en la razón para correr es mucho más motivador que pensar solo en la distancia o la velocidad. Es más, cada vez que uno corre y cumple ese propósito, es una razón para felicitarse.
Saber tu "por qué" también es clave para desarrollar la fortaleza mental, es decir, cuánto aguantas para conseguir el objetivo de una carrera. Al fin y al cabo, al igual que tus músculos tienen que colaborar para superar tus límites y mantenerte en marcha cuando las cosas se ponen difíciles, tu resistencia mental también es vital. Recordar por qué corres aumenta esa fuerza interior.
Lo más importante es que correr con un propósito lo puede hacer más divertido. "Correr debe recordarte que vives la vida y que tienes vitalidad", dice Bennett. "Se supone que nos gusta correr, es una elección". Esto puede ser complicado si miras la pantallita de tu reloj GPS cada dos por tres.
Eso no significa que tengas que obviar los números. La sugerencia de Bennett: "Intenta añadir otro parámetro para medir el éxito de una carrera". ¿Has subido por primera vez esa cuesta mortal de tu barrio? ¿Se te ha ocurrido una gran idea para el trabajo? ¿Has visto un amanecer increíble? "Ninguna de estas cosas tiene nada que ver con la distancia o velocidad a la que has corrido", dice Bennett. "Pero son impresionantes y ese es el aspecto más poderoso del running".
3 maneras de mejorar una carrera
Ahora que sabes por qué corres, sigue los consejos del Coach Bennett para asegurarte de que los kilómetros van bien.
- Visualiza el éxito. ¿Tu objetivo cuando sales a correr es eliminar el estrés? Imagínate en la sesión con una sensación de calma, relajación y energía. ¿Corres para sentirte más saludable y en forma? Piensa en tu técnica, tu respiración y en el bien que le estás haciendo a tu cuerpo y tu mente con cada paso.
- Háblate. Aunque decirte cosas como "yo puedo" quizá parezca cursi, los mensajes positivos pueden convencer a tu cerebro y a tus piernas de que te queda energía, sea corriendo un día normal o en un día de carrera.
- Encuentra la comodidad en condiciones incómodas. Tal vez llueva o llegues a un tramo empinado de tu ruta. En lugar de pasar inmediatamente a una mentalidad negativa, piensa en cómo las condiciones desafiantes te ayudan a mejorar y te dan versatilidad. Después, felicítate por haber superado ese tramo complicado; ser capaz de correr superando las adversidades, tanto si te enfrentas a las dificultades de entrenamiento como a las del mundo, demuestra el trabajo que has realizado. Como dice Bennett, “No corremos para que todo sea más fácil; corremos para poder hacer cosas cada vez más difíciles".
"No corremos para que todo sea más fácil; corremos para poder hacer cosas cada vez más difíciles".
Chris Bennett, Global Head Coach de Nike Running