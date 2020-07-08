Saca más partido de cada sesión

Bennett nos cuenta que centrarte en la razón para correr es mucho más motivador que pensar solo en la distancia o la velocidad. Es más, cada vez que uno corre y cumple ese propósito, es una razón para felicitarse.



Saber tu "por qué" también es clave para desarrollar la fortaleza mental, es decir, cuánto aguantas para conseguir el objetivo de una carrera. Al fin y al cabo, al igual que tus músculos tienen que colaborar para superar tus límites y mantenerte en marcha cuando las cosas se ponen difíciles, tu resistencia mental también es vital. Recordar por qué corres aumenta esa fuerza interior.



Lo más importante es que correr con un propósito lo puede hacer más divertido. "Correr debe recordarte que vives la vida y que tienes vitalidad", dice Bennett. "Se supone que nos gusta correr, es una elección". Esto puede ser complicado si miras la pantallita de tu reloj GPS cada dos por tres.



Eso no significa que tengas que obviar los números. La sugerencia de Bennett: "Intenta añadir otro parámetro para medir el éxito de una carrera". ¿Has subido por primera vez esa cuesta mortal de tu barrio? ¿Se te ha ocurrido una gran idea para el trabajo? ¿Has visto un amanecer increíble? "Ninguna de estas cosas tiene nada que ver con la distancia o velocidad a la que has corrido", dice Bennett. "Pero son impresionantes y ese es el aspecto más poderoso del running".