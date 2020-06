Rodillo de espuma para recuperación

Usar un rodillo de espuma tiene sus ventajas, tanto si lo usas antes como después de entrenar, a primera hora de la mañana o antes de acostarte. Como habrás notado, lo importante no es cuándo lo usas, sino que lo uses y cómo lo uses. A muchas personas les va bien usarlo a primera hora de la mañana para seguir con su día a día, mientras que otros prefieren utilizarlo a la hora de entrenar porque así ya están centrados en su cuerpo.



Lo ideal sería usar el rodillo unos diez minutos al día. Algunos lo utilizan tan solo unos segundos en las zonas donde sienten molestias, pero así no conseguirán grandes resultados. En vez de eso, dedica diez minutos a centrarte en los grupos musculares con más restricciones.