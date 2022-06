Retratos: Buscando la adrenalina con Leonora Manzano

El running me ha ayudado a valorar mis relaciones, porque sé que el tiempo que puedo pasar con mi familia es limitado, así que intento estar completamente presente cuando estamos juntos. Si estoy con mis hijos, no miro el teléfono, no entreno ni hago nada más; estoy centrada en ellos. Esa disciplina y el placer de saber concentrarme en el presente son cosas que he aprendido gracias al running. A un nivel más personal, es muy positivo no tener que buscar la adrenalina que antes me daban las fiestas y el alcohol, porque ahora he encontrado una fuente distinta y sin esos inconvenientes. Y, por supuesto, la conexión con la naturaleza que he forjado a través del entrenamiento no tiene precio.