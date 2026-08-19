Regala rendimiento en el Día del Padre
Demuestra tu amor con los regalos para el Día del Padre de Nike. Tenemos todo lo que necesitas, tanto si es un deportista consumado como si solo le gusta mantenerse activo. Encontrarás camisetas de entrenamiento y camisetas de tirantes que capilarizan el sudor para los padres que adoran ir al gimnasio, y también tenemos chaquetas cálidas y bolsas versátiles para que no pase frío y mantenga sus pertenencias a buen recaudo cuando vaya de un sitio a otro. Si quieres ayudarlo a relajarse después de entrenar, elige prendas cómodas como joggers y pantalones cortos suaves.
Nuestra colección de regalos para el Día del Padre incluye diseños atrevidos que llaman la atención y opciones discretas para aquellos a los que les gusta pasar más desapercibidos. Elige una sudadera con capucha para que se abrigue durante los días más fríos o modelos de alto rendimiento con detalles prácticos y estilo urbano para que se sienta y se vea lo mejor posible, tanto si va a correr como a descansar.
Regalos innovadores para papá
Haz que el Día del Padre sea aún más especial con nuestra selección de zapatillas, ropa deportiva y accesorios. Escoge materiales de alto rendimiento y ajustes cómodos para que pueda dedicarse a hacer lo que le gusta sin que nada le estorbe. ¿Te preocupas por el medioambiente y quieres ropa más respetuosa con el planeta? Busca la etiqueta de materiales sostenibles que llevan las prendas confeccionadas con innovadores tejidos reciclados.
Sea cual sea su deporte, encontrarás opciones diseñadas para ofrecerle comodidad durante todo el día. ¿No sabes qué equipación le gustará más? Elige una tarjeta de regalo Nike para que compre lo que prefiera.