¿Puedes nadar con el periodo? Explicación de expertos

Alyssa Dweck afirma: "Si tienes flotadores inflables o un bañador de competición, puedes nadar cualquier día del mes; incluso cuando tienes la regla". Alyssa es doctora en Obstetricia y Ginecología, autora de "The Complete A to Z for your V" y experta en salud sexual en INTIMINA.

"Siempre que sepas nadar, es tan seguro hacerlo cuando tienes la regla como en cualquier otro momento", añade.

Para que quede constancia: independientemente de donde nades (piscina, mar, lago o cualquier otro lugar), en general, es seguro nadar aunque tengas la regla.

Dweck explica que a muchas personas les da miedo meterse en el agua del mar cuando tienen la regla porque piensan que atraerán a los tiburones o a otras criaturas del mar con dientes afilados. Sin embargo, la experta asegura que no hay más probabilidades de que te ataque un tiburón por estar menstruando.

De hecho, el International Shark Attack File afirma que no hay pruebas de que las personas con la regla tengan más probabilidades de ser mordidas por tiburones que las que no tienen la regla.

En el estudio se indica que mucha gente bucea de forma segura teniendo la regla y que sigue sin haber un patrón relacionado con el aumento de ataques.