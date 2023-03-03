Cómo afecta el estrés al cuerpo y qué hacer al respecto

Peake explica que este sistema está diseñado para mantener el cuerpo dentro de este rango, también llamado homeostasis. Siempre que el cuerpo se sale de este rango, el sistema de respuesta al estrés se activa desencadenando un proceso conocido como alostasis, a través del cual tu cuerpo hace los cambios necesarios para mantenerte en el rango correcto.

El sistema de respuesta al estrés está compuesto por otros dos sistemas: el sistema nervioso autónomo (SNA) y el sistema nervioso simpático (SNS).

Según explica Banihashemi, el sistema nervioso autónomo está a su vez formado por otros dos sistemas, el parasimpático (descanso y digestión) y el simpático (reacción de lucha o huida).

Peake explica que el sistema nervioso parasimpático calma el cuerpo después de una amenaza, emergencia o ejercicio. Además, restaura funciones que quedaron interrumpidas durante el momento de estrés, como la alimentación, la digestión y la micción.

Por otro lado, el sistema nervioso simpático puede provocar dos reacciones: la liberación de adrenalina (que tarda entre dos y tres minutos) y la liberación de cortisol (un poco más lenta, entre 10 y 15 minutos).

La liberación de cortisol la activa el eje hipotalámico-hipofisario-suprarrenal (HHS). Cuando percibes una amenaza, el hipotálamo envía un mensaje a la glándula pituitaria del cerebro, que a su vez envía un mensaje a las glándulas suprarrenales de los riñones, encargadas de liberar cortisol al torrente sanguíneo.

Por último, el eje HHS provoca la liberación de glucocorticoides, unas hormonas esteroideas que desempeñan un papel crucial en el metabolismo de la glucosa, las proteínas y las grasas. Además, se encargan de proporcionar energía para la reacción de lucha o huida. De acuerdo con Banihashemi, el cortisol es un glucocorticoide vital para el cuerpo. Afecta al corazón, el hígado, las células inmunitarias y los músculos en un proceso que puede tardar de varios minutos a una hora.