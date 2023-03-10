Qué es la regulación del sistema nervioso y cómo hacerla

En este punto, debes preguntarte qué parte concreta del sistema nervioso quieres regular.

Tal y como explica Arielle Schwartz, psicóloga e instructora de yoga, cuando la comunidad experta habla de la regulación del sistema nervioso, normalmente se refiere a la creación de un mejor equilibrio entre el sistema nervioso simpático (asociado a una reacción de lucha o huida) y el sistema nervioso parasimpático (implicado en el descanso y la recuperación).

Estos dos sistemas componen el sistema nervioso autónomo, o la parte del sistema nervioso periférico que funciona de forma automática, sin que seamos conscientes, y ambos son igual de necesarios. El sistema nervioso simpático se ha ganado una mala reputación por iniciar las respuestas al estrés. Pero también es el responsable de que puedas correr y bailar. El sistema nervioso parasimpático te permite descansar para que puedas volver a hacer estas actividades mañana.

Lo ideal es que los dos sistemas funcionen en armonía, como el yin y el yang. Sin embargo, el problema se produce cuando siempre estás en alerta porque ese estrés constante implica una activación continua del sistema nervioso simpático. Además, según una revisión de 2016 publicada en la revista Current Neuropharmacology, esto puede causar una inflamación relacionada con la depresión, de acuerdo con muchas investigaciones.

Ante el agotamiento físico o mental, la comunidad experta afirma que activar el nervio vago (una parte del sistema nervioso parasimpático que va desde el cerebro hasta los intestinos) puede ayudarte a recuperar el equilibrio. Esto se debe a que el nervio regula tu estado de ánimo, reduce la frecuencia cardiaca y favorece el descanso.

Schwartz afirma que muchas personas no estamos preparadas para aplicar prácticas que nos ayuden a desencadenar una respuesta de relajación del sistema nervioso parasimpático. Además, señala que necesitas descansar y recuperarte bien para tener un buen rendimiento deportivo, ya que es más difícil fluir o concentrarse cuando no se ha descansado.

A continuación te explicamos cómo activar el nervio vago para que sientas más energía, menos estrés y alcances un estado que podrías considerar de "regulación".