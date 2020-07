Podcast Trained: Por qué dormimos

La excelencia se entrena, no se nace con ella. Teniendo eso en cuenta, la serie de podcasts "Trained" de Nike explora lo último en fitness holístico para ayudarte a mejorar como entrenador/a y atleta. Únete a nosotros y descubre las últimas innovaciones, ideas y tendencias en el mundo del training de la mano de expertos del sector.



A pesar de años de investigación, ensayos clínicos y avances en biotecnología, nadie ha descifrado por qué dormimos exactamente. Sin embargo, el fundador y director del Center for Human Sleep Science de la Universidad de California en Berkeley, el Dr. Matthew Walker, está estudiándolo. En este episodio, Matthew, autor del superventas del New York Times Why We Sleep (Por qué dormimos), nos cuenta con detalle cómo el sueño puede mejorar todo, desde nuestros caprichos nutricionales hasta nuestro estado de ánimo, niveles de ansiedad y tiempo de reacción, y nos da sus cinco mejores consejos para dormir bien esta noche.